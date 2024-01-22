Как приготовить шоколадную овсяную кашу: рецепт от Джейми Оливера

Овсяная каша – классический вариант завтрака. Она сытная, полезная и легка в приготовлении, что немаловажного для первого приема пищи, который заряжает нас энергий на весь день.

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Однако даже любимые блюда могут надоесть, поэтому время от времени приходится фантазировать и искать оригинальные рецепты. Овсяная каша не исключение: ее можно разнообразить не только фруктами, вареньем или приправами, а прибегнуть к сразу нескольким вариантам.

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Если у вас есть лишние 15 минут с утра, то обратите внимание на рецепт приготовления шоколадной овсяной каши с орехами и ягодами от именитого английского шеф-повара и телеведущего Джейми Оливера. Подробности – в материале "Рамблера".

Из чего готовить

Чем больше продуктов будет задействовано, тем насыщеннее и оригинальнее получится вкус каши. Все зависит от личных предпочтений, но в целом потребуются следующие ингредиенты (на шесть порций):

100 г фундука;

100 г фиников;

200 г овсяных хлопьев;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1,5 столовые ложки какао-порошка;

0,5 апельсин;

100 мл кокосовой воды или молока;

1 столовая ложка греческого йогурта с горкой;

40 г свежих фруктов (малина, ежевика, измельченные банан, яблоко и груша)

1 щепотка молотой корицы или какао-порошка.

Как готовить

Для приготовления вкуснейшего завтрака потребуется совершить следующие действия:

Обжарить фундук на сковороде на среднем огне до золотистого цвета, часто перемешивая. Масло при этом использовать НЕ нужно – поверхность сковороды должна быть абсолютна сухой. После этого нужно поместить фундук в кухонный комбайн. Добавить к орехам финики, 100 г овсяных хлопьев, ванильный экстракт и какао-порошок, все измельчить. Натереть на мелкой терке цедру апельсина, перемешать ее со 100 г овсяных хлопьев. Отложить получившуюся ранее смесь в герметичную банку, добавив к ней измельченные ранее ингредиенты. Для приготовления одной порции нужно взять около 60 г смеси из овсяных хлопьев, какао-порошка, цедры апельсина, фиников и ванильного экстракта, выложить в кастрюлю со 100 мл кокосовой воды (или молока) и осторожно нагревать все на среднем или слабом огне в течение примерно пяти минут. Важно регулярно помешивать кашу и ослабить огонь, если это потребуется. Подавать каждую порцию рекомендуется с ложкой греческого йогурта и свежими фруктами – это могут быть банан, яблоко, груша, любые ягоды. Также Джейми Оливер советует приправить блюдо щепоткой корицы или какао.