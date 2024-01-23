3 рецепта пирогов от Гордона Рамзи

Гордон Рамзи – признанный шеф-повар США, который славится своим талантом в приготовлении блюд и крайне непростым характером. Его рецепты действительно стоят внимания всех, кто хочет научиться готовить вкусную и полезную пищу.

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“Рамблер” делится несколькими рецептами от Гордона Рамзи, которые помогут приготовить наивкуснейшие пироги.

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Пирог с курицей и овощами

Ингредиенты:

50 г панчетты, нарезанной;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 лук-порей, очищенный и нарезанный ломтиками;

200 г сельдерея, очистить и нарезать небольшими кубиками;

200 г тыквы, очищенной и нарезанной небольшими кубиками;

горсть веточек тимьяна, только листья;

50 мл сухого шерри;

200 мл куриного бульона;

100 мл крем-фреш;

200 г слоеного теста;

обычная мука для раскатывания;

1 яичный желток, взбитый с 1 чайной ложкой воды;

250 г вареной курицы, нарезанной кусочками;

морская соль и свежемолотый черный перец.

Приготовление:

Обжарьте панчетту на сухой горячей сковороде 3–4 минуты до легкого золотистого цвета. Выложите на тарелку, застеленную кухонной бумагой. Протрите сковороду. Нагрейте масло в сковороду и обжарьте овощи с тимьяном и приправами около 7 минут, пока они не станут мягкими. Влейте шерри и кипятите 5 минут, пока жидкость не уварится. Верните панчетту в кастрюлю и влейте бульон. Доведите жидкость до кипения и варите 10–15 минут, пока объем жидкости не уменьшится вдвое. Добавьте крем-фреш и готовьте около 5 минут, пока соус не выпарится примерно на треть. Проверьте на приправы, затем снимите с огня и отложите в сторону. Разогрейте духовку до 200°C. Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой поверхности до толщины монеты. Вырежьте 2 или 3 круга, используя небольшое блюдце в качестве шаблона. Аккуратно положите кружочки теста на большой противень с антипригарным покрытием и надрежьте поверхность ромбовидным узором кончиком небольшого острого ножа. Смажьте тесто глазурью из яичного желтка и выпекайте около 10 минут, пока оно не поднимется и не станет золотистым. Выпекайте еще 2 минуты, слегка приоткрыв дверцу духовки, чтобы тесто стало хрустящим. Достаньте из духовки и переложите на решетку. Тем временем добавьте курицу в соус и подождите, пока мясо не прогреется. Проверьте приправы и разложите куриную смесь по подогретым сервировочным тарелкам. Накройте каждую стопку кружочком теста и подавайте.

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Рыбный пирог

Ингредиенты:

2 больших лука-шалота или 1 луковица, очищенная и нарезанная

2 столовые ложки оливкового масла

40 г сливочного масла

1 большая веточка тимьяна, только листья

4 столовые ложки Noilly Prat или сухого вермута

2 чайные ложки перно (по желанию)

4 столовые ложки простой муки

250 мл рыбного, куриного или овощного бульона (подойдет бульонный кубик)

200 мл молока

4 столовые ложки двойных сливок

3 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

180 г филе лосося без кожи

250 г филе трески или пикши без кожи

200 г королевских гребешков

150 г королевских креветок

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

750 г картофеля, очищенного

75 г сливочного масла, нарезанного кубиками

50 мл горячего молока

2 больших яичных желтка

75 г среднего сыра Чеддер, натертого на терке

морская соль и свежемолотый черный перец

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте неглубокую форму для пирога (объемом около 2 литров) маслом. Начнем с приготовления картофельного пюре для начинки. Картофель нарезаем ломтиками и варим в кипящей подсоленной воде до готовности. Хорошо слейте воду и пропустите через мясорубку или разомните до получения однородной массы. Добавьте масло и горячее молоко и перемешайте до однородной консистенции. Дайте немного остыть, затем добавьте яичные желтки. Хорошо приправьте и отложите в сторону. Обжарьте лук-шалот или лук на сливочном масле с листьями тимьяна около 5 минут, пока он не станет мягким. Добавьте Noilly Prat и Pernod (если используете), затем готовьте 4–5 минут, пока объем жидкости не уменьшится. Вмешайте муку и готовьте около минуты. Нагрейте бульон в небольшой кастрюле или кувшине в микроволновой печи. Постепенно вмешайте его в смесь лука-шалота деревянной ложкой до получения однородной массы и варите около 5 минут, пока объем не уменьшится на треть. Добавьте молоко, уменьшите огонь и варите несколько минут. Хорошо приправьте, затем добавьте сливки и петрушку. Тем временем нарежьте лосось и треску небольшими кусочками и разложите по форме для пирога с гребешками и креветками. Посыпьте лимонным соком и приправами. Выложите блюдо на противень. Залейте соусом и хорошо перемешайте вилкой. Сверху выкладываем картофельное пюре и разминаем вилкой. Посыпаем тертым сыром и сразу ставим пирог в духовку. Выпекайте 10 минут, затем убавьте температуру духовки до 180°C и выпекайте еще 20 минут, переворачивая пирог, если подрумянивается неравномерно. Перед подачей дайте постоять 10 минут.

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Мини-яблочные галеты

Ингредиенты:

225 г муки и еще немного для присыпки;

2 столовые ложки сахарной пудры;

1 чайная ложка молотой корицы;

½ чайной ложки кошерной соли;

170 г холодного сливочного мас;ла, нарезанного кубиками

вода со льдом;

1 яйцо, взбитое;

1 фунт яблок (таких как «Грэннисмит» или «Пинк Леди»), при желании очистить от кожуры и нарезать тонкими ломтиками;

¼ стакана сахарного песка;

1 чайная ложка молотой корицы;

½ чайной ложки молотого кардамона;

¼ чайной ложки молотой гвоздики;

цедра 1 апельсина;

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока;

½ чайной ложки ванильного экстракта;

1 яйцо;

1 столовая ложка густых сливок;

демерара или сахар, для посыпки.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190°C. Поместите муку, сахарную пудру, корицу и соль в большую миску и перемешайте. Добавьте сливочное масло и растирайте его кончиками пальцев, пока кусочки масла не станут размером с горошину. Добавьте яйцо. Постепенно добавляйте достаточное количество ледяной воды (начните с 1–2 столовых ложек, при необходимости добавляйте постепенно) и мешайте резиновой лопаткой, чтобы замесить тесто. Большая часть смеси должна держаться вместе, но должны остаться рыхлые крошки. Слегка скатайте два гладких шарика, затем заверните каждый в пищевую пленку и поставьте в холодильник минимум на 30 минут. Когда все будет готово, посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте каждое тесто в овал. Поместите 6-7-дюймовую тарелку или миску перевернутой вверх дном н.а верхнюю половину раскатанного теста и острым ножом для очистки овощей разрежьте его вокруг, выбросив остатки теста. Повторите это еще три раза, чтобы получить 4 круга теста. Переложите кружочки на два противня, застеленные пергаментной бумагой, затем поместите противни в холодильник, чтобы тесто остыло, как минимум на 10 минут. Приготовьте начинку: поместите сахар, специи, апельсиновую цедру в среднюю миску и перемешайте. Добавьте ломтики яблок и перемешайте, чтобы они равномерно покрылись сахаром. Добавьте лимонный сок и ванильный экстракт и еще раз перемешайте. Сделайте яичную смесь, поместив яйцо и сливки в небольшую миску и быстро взбейте вилкой. После того, как тесто остынет, разложите четверть яблок аккуратным узором в центре каждого круга теста, оставляя по краям границу. Повторите эту процедуру с оставшимся тестом и яблоками. Сложите края теста вокруг яблок. Смажьте боковые стороны каждого края теста яичной смесью, затем посыпьте края сахаром демерара. Выпекайте 30–35 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым, а яблоки не станут мягкими. Перед подачей дайте постоять 10 минут.

Примечания к рецепту:

Вместо того, чтобы замешивать тесто руками, для шага 2 можно также использовать кухонный комбайн или кондитерский нож.

Подавайте со свежими взбитыми сливками, ванильным мороженым или при желании сбрызните карамельным соусом.