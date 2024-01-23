3 рецепта пирогов от Гордона Рамзи
Гордон Рамзи – признанный шеф-повар США, который славится своим талантом в приготовлении блюд и крайне непростым характером. Его рецепты действительно стоят внимания всех, кто хочет научиться готовить вкусную и полезную пищу.
“Рамблер” делится несколькими рецептами от Гордона Рамзи, которые помогут приготовить наивкуснейшие пироги.
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Пирог с курицей и овощами
Ингредиенты:
- 50 г панчетты, нарезанной;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 лук-порей, очищенный и нарезанный ломтиками;
- 200 г сельдерея, очистить и нарезать небольшими кубиками;
- 200 г тыквы, очищенной и нарезанной небольшими кубиками;
- горсть веточек тимьяна, только листья;
- 50 мл сухого шерри;
- 200 мл куриного бульона;
- 100 мл крем-фреш;
- 200 г слоеного теста;
- обычная мука для раскатывания;
- 1 яичный желток, взбитый с 1 чайной ложкой воды;
- 250 г вареной курицы, нарезанной кусочками;
- морская соль и свежемолотый черный перец.
Приготовление:
- Обжарьте панчетту на сухой горячей сковороде 3–4 минуты до легкого золотистого цвета. Выложите на тарелку, застеленную кухонной бумагой. Протрите сковороду.
- Нагрейте масло в сковороду и обжарьте овощи с тимьяном и приправами около 7 минут, пока они не станут мягкими. Влейте шерри и кипятите 5 минут, пока жидкость не уварится. Верните панчетту в кастрюлю и влейте бульон.
- Доведите жидкость до кипения и варите 10–15 минут, пока объем жидкости не уменьшится вдвое. Добавьте крем-фреш и готовьте около 5 минут, пока соус не выпарится примерно на треть. Проверьте на приправы, затем снимите с огня и отложите в сторону.
- Разогрейте духовку до 200°C. Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой поверхности до толщины монеты. Вырежьте 2 или 3 круга, используя небольшое блюдце в качестве шаблона. Аккуратно положите кружочки теста на большой противень с антипригарным покрытием и надрежьте поверхность ромбовидным узором кончиком небольшого острого ножа.
- Смажьте тесто глазурью из яичного желтка и выпекайте около 10 минут, пока оно не поднимется и не станет золотистым. Выпекайте еще 2 минуты, слегка приоткрыв дверцу духовки, чтобы тесто стало хрустящим. Достаньте из духовки и переложите на решетку.
- Тем временем добавьте курицу в соус и подождите, пока мясо не прогреется. Проверьте приправы и разложите куриную смесь по подогретым сервировочным тарелкам. Накройте каждую стопку кружочком теста и подавайте.
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Рыбный пирог
Ингредиенты:
- 2 больших лука-шалота или 1 луковица, очищенная и нарезанная
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 40 г сливочного масла
- 1 большая веточка тимьяна, только листья
- 4 столовые ложки Noilly Prat или сухого вермута
- 2 чайные ложки перно (по желанию)
- 4 столовые ложки простой муки
- 250 мл рыбного, куриного или овощного бульона (подойдет бульонный кубик)
- 200 мл молока
- 4 столовые ложки двойных сливок
- 3 столовые ложки нарезанной свежей петрушки
- 180 г филе лосося без кожи
- 250 г филе трески или пикши без кожи
- 200 г королевских гребешков
- 150 г королевских креветок
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
- 750 г картофеля, очищенного
- 75 г сливочного масла, нарезанного кубиками
- 50 мл горячего молока
- 2 больших яичных желтка
- 75 г среднего сыра Чеддер, натертого на терке
- морская соль и свежемолотый черный перец
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте неглубокую форму для пирога (объемом около 2 литров) маслом.
- Начнем с приготовления картофельного пюре для начинки. Картофель нарезаем ломтиками и варим в кипящей подсоленной воде до готовности. Хорошо слейте воду и пропустите через мясорубку или разомните до получения однородной массы. Добавьте масло и горячее молоко и перемешайте до однородной консистенции. Дайте немного остыть, затем добавьте яичные желтки. Хорошо приправьте и отложите в сторону.
- Обжарьте лук-шалот или лук на сливочном масле с листьями тимьяна около 5 минут, пока он не станет мягким. Добавьте Noilly Prat и Pernod (если используете), затем готовьте 4–5 минут, пока объем жидкости не уменьшится.
- Вмешайте муку и готовьте около минуты. Нагрейте бульон в небольшой кастрюле или кувшине в микроволновой печи. Постепенно вмешайте его в смесь лука-шалота деревянной ложкой до получения однородной массы и варите около 5 минут, пока объем не уменьшится на треть. Добавьте молоко, уменьшите огонь и варите несколько минут. Хорошо приправьте, затем добавьте сливки и петрушку.
- Тем временем нарежьте лосось и треску небольшими кусочками и разложите по форме для пирога с гребешками и креветками. Посыпьте лимонным соком и приправами. Выложите блюдо на противень.
- Залейте соусом и хорошо перемешайте вилкой. Сверху выкладываем картофельное пюре и разминаем вилкой. Посыпаем тертым сыром и сразу ставим пирог в духовку. Выпекайте 10 минут, затем убавьте температуру духовки до 180°C и выпекайте еще 20 минут, переворачивая пирог, если подрумянивается неравномерно. Перед подачей дайте постоять 10 минут.
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Мини-яблочные галеты
Ингредиенты:
- 225 г муки и еще немного для присыпки;
- 2 столовые ложки сахарной пудры;
- 1 чайная ложка молотой корицы;
- ½ чайной ложки кошерной соли;
- 170 г холодного сливочного мас;ла, нарезанного кубиками
- вода со льдом;
- 1 яйцо, взбитое;
- 1 фунт яблок (таких как «Грэннисмит» или «Пинк Леди»), при желании очистить от кожуры и нарезать тонкими ломтиками;
- ¼ стакана сахарного песка;
- 1 чайная ложка молотой корицы;
- ½ чайной ложки молотого кардамона;
- ¼ чайной ложки молотой гвоздики;
- цедра 1 апельсина;
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока;
- ½ чайной ложки ванильного экстракта;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка густых сливок;
- демерара или сахар, для посыпки.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 190°C.
- Поместите муку, сахарную пудру, корицу и соль в большую миску и перемешайте. Добавьте сливочное масло и растирайте его кончиками пальцев, пока кусочки масла не станут размером с горошину. Добавьте яйцо. Постепенно добавляйте достаточное количество ледяной воды (начните с 1–2 столовых ложек, при необходимости добавляйте постепенно) и мешайте резиновой лопаткой, чтобы замесить тесто. Большая часть смеси должна держаться вместе, но должны остаться рыхлые крошки. Слегка скатайте два гладких шарика, затем заверните каждый в пищевую пленку и поставьте в холодильник минимум на 30 минут.
- Когда все будет готово, посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте каждое тесто в овал. Поместите 6-7-дюймовую тарелку или миску перевернутой вверх дном н.а верхнюю половину раскатанного теста и острым ножом для очистки овощей разрежьте его вокруг, выбросив остатки теста. Повторите это еще три раза, чтобы получить 4 круга теста. Переложите кружочки на два противня, застеленные пергаментной бумагой, затем поместите противни в холодильник, чтобы тесто остыло, как минимум на 10 минут.
- Приготовьте начинку: поместите сахар, специи, апельсиновую цедру в среднюю миску и перемешайте. Добавьте ломтики яблок и перемешайте, чтобы они равномерно покрылись сахаром. Добавьте лимонный сок и ванильный экстракт и еще раз перемешайте.
- Сделайте яичную смесь, поместив яйцо и сливки в небольшую миску и быстро взбейте вилкой.
- После того, как тесто остынет, разложите четверть яблок аккуратным узором в центре каждого круга теста, оставляя по краям границу. Повторите эту процедуру с оставшимся тестом и яблоками.
- Сложите края теста вокруг яблок. Смажьте боковые стороны каждого края теста яичной смесью, затем посыпьте края сахаром демерара.
- Выпекайте 30–35 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым, а яблоки не станут мягкими. Перед подачей дайте постоять 10 минут.
Примечания к рецепту:
Вместо того, чтобы замешивать тесто руками, для шага 2 можно также использовать кухонный комбайн или кондитерский нож.
Подавайте со свежими взбитыми сливками, ванильным мороженым или при желании сбрызните карамельным соусом.
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