Рецепт самого вкусного пирога с вишней
«Дайан, будешь в Твин Пикс — обязательно попробуй вишневый пирог, он там просто замечательный! » — говорил главный герой сериала «Твин Пикс» агент Купер.
О том, как приготовить такой же вкусный и очаровательный пирог, — в материале «Рамблера».
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Ингредиенты:
- 400 г муки высшего сорта
- 50 г и 2 ст. л. молотого миндаля
- 225 г холодного сливочного масла
- 75 г белого сахара
- 2 яичных желтка
- 800 г вишни
- 150 г вишневого джема
- 50 г сахарной пудры, плюс немного для посыпки
- 2½ ст. л. кукурузной муки
- 1 взбитый яичный белок
Способ приготовления:
- Сначала приготовьте тесто. Засыпьте муку, 50 г миндаля, сливочное масло, сахар и ¼ ч. л. соли в миксер. Взбивайте, пока смесь не станет похожа на хлебные крошки. Взбейте яичные желтки с 2 ст. л. холодной воды, добавьте к муке и маслу и снова взбейте, пока тесто не начнет собираться в комок. Выложите тесто на рабочую поверхность и недолго вымешивайте, чтобы оно стало гладким. Разделите на две части и придайте каждому комочку форму шайбы. Заверните их в чистую ткань или пищевую пленку и охладите в течение 30 минут. В завернутом и охлажденном виде тесто может храниться до двух дней.
- Удалите косточки из вишен, либо разрежьте их пополам и выньте каждую косточку, также можно использовать для этого специальные приспособления. Перемешайте вишню с джемом, сахаром и мукой так, чтобы не осталось комочков муки или сахара.
- Если тесто охлаждалось дольше 30 минут, достаньте его из холодильника за 20 минут или около того до раскатки, так как оно будет очень твердым. Разогрейте духовку до 200℃ (духовка с конвекцией) или 180℃ (газовая духовка). Присыпьте поверхность небольшим количеством муки, затем разверните один кусок теста. Осторожно раскатайте его до размера, достаточного для того, чтобы выложить дно и бока в сковороду или форму для пирога. Тесто будет очень нежным, если при раскатывании появятся трещины, сожмите их и продолжайте раскатывать. Перенесите тесто с помощью скалки в форму — не волнуйтесь, если оно порвется, просто загладьте его, проталкивая в углы и по бокам, и закройте все дыры.
- По краю теста кисточкой нанесите немного взбитого яичного белка. Накройте пирог крышкой из теста, сделав в центре отверстие для выхода пара или слепив фигурную крышку (например, в форме решетки). Сожмите тесто по краям, а затем обрежьте излишки острым ножом.
- Для придания аккуратного вида прижмите край или используйте обрезки теста. Посыпьте сахарной пудрой. Выпекайте в течение 55 минут — 1 часа, проверяя пирог через 40 минут. Если края подрумянятся быстрее, чем центр, оберните край фольгой, чтобы защитить его.
- Если вы разрежете пирог слишком рано, фруктовый сок будет очень жидким и зальет пирог. Лучше всего подавать теплым со сливками или мороженым.
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