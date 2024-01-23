Рецепт самого вкусного пирога с вишней

«Дайан, будешь в Твин Пикс — обязательно попробуй вишневый пирог, он там просто замечательный! » — говорил главный герой сериала «Твин Пикс» агент Купер.

О том, как приготовить такой же вкусный и очаровательный пирог, — в материале «Рамблера».