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Рецепт самого вкусного пирога с вишней

«Дайан, будешь в Твин Пикс — обязательно попробуй вишневый пирог, он там просто замечательный! » — говорил главный герой сериала «Твин Пикс» агент Купер.

Рецепт самого вкусного пирога с вишней
© Freepik

О том, как приготовить такой же вкусный и очаровательный пирог, — в материале «Рамблера».

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Ингредиенты:

  • 400 г муки высшего сорта
  • 50 г и 2 ст. л. молотого миндаля
  • 225 г холодного сливочного масла
  • 75 г белого сахара
  • 2 яичных желтка
  • 800 г вишни
  • 150 г вишневого джема
  • 50 г сахарной пудры, плюс немного для посыпки
  • 2½ ст. л. кукурузной муки
  • 1 взбитый яичный белок

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Способ приготовления:

  1. Сначала приготовьте тесто. Засыпьте муку, 50 г миндаля, сливочное масло, сахар и ¼ ч. л. соли в миксер. Взбивайте, пока смесь не станет похожа на хлебные крошки. Взбейте яичные желтки с 2 ст. л. холодной воды, добавьте к муке и маслу и снова взбейте, пока тесто не начнет собираться в комок. Выложите тесто на рабочую поверхность и недолго вымешивайте, чтобы оно стало гладким. Разделите на две части и придайте каждому комочку форму шайбы. Заверните их в чистую ткань или пищевую пленку и охладите в течение 30 минут. В завернутом и охлажденном виде тесто может храниться до двух дней.
  2. Удалите косточки из вишен, либо разрежьте их пополам и выньте каждую косточку, также можно использовать для этого специальные приспособления. Перемешайте вишню с джемом, сахаром и мукой так, чтобы не осталось комочков муки или сахара.
  3. Если тесто охлаждалось дольше 30 минут, достаньте его из холодильника за 20 минут или около того до раскатки, так как оно будет очень твердым. Разогрейте духовку до 200℃ (духовка с конвекцией) или 180℃ (газовая духовка). Присыпьте поверхность небольшим количеством муки, затем разверните один кусок теста. Осторожно раскатайте его до размера, достаточного для того, чтобы выложить дно и бока в сковороду или форму для пирога. Тесто будет очень нежным, если при раскатывании появятся трещины, сожмите их и продолжайте раскатывать. Перенесите тесто с помощью скалки в форму — не волнуйтесь, если оно порвется, просто загладьте его, проталкивая в углы и по бокам, и закройте все дыры.
  4. По краю теста кисточкой нанесите немного взбитого яичного белка. Накройте пирог крышкой из теста, сделав в центре отверстие для выхода пара или слепив фигурную крышку (например, в форме решетки). Сожмите тесто по краям, а затем обрежьте излишки острым ножом.
  5. Для придания аккуратного вида прижмите край или используйте обрезки теста. Посыпьте сахарной пудрой. Выпекайте в течение 55 минут — 1 часа, проверяя пирог через 40 минут. Если края подрумянятся быстрее, чем центр, оберните край фольгой, чтобы защитить его.
  6. Если вы разрежете пирог слишком рано, фруктовый сок будет очень жидким и зальет пирог. Лучше всего подавать теплым со сливками или мороженым.
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