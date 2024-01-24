Как приготовить идеальный бисквит: 9 советов и рецепт
Бисквит — не только вкусная сладость, но и основа для множества десертов — от тортов до кексов. Однако приготовление бисквита для многих может быть проблемным — он часто получается слишком сухим или влажным.
О том, как приготовить идеальный бисквит, — в материале «Рамблера».
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Советы по приготовлению идеального бисквита
- Яйца — это ключ к тому, чтобы бисквит получился мягким и влажным. Взбивайте яйца с сахаром до тех пор, пока их объем не увеличится в три раза. Следите за тем, чтобы не перевзбить яйца, так как в этом случае бисквит получится плоским. Вы поймете, что яйца готовы, если при вынимании венчика из миски смесь на нем будет висеть плотной лентой.
- Перед приготовлением бисквита держите яйца при комнатной температуре. Яйца комнатной температуры лучше взбиваются.
- Взбивайте яйца с сахаром не менее 10 минут на средне-высокой скорости в миксере. Текстура должна быть воздушной, но в то же время плотной. Если вы используете ручной миксер, возможно, вам придется взбивать вдвое дольше.
- Просейте муку. Избавившись от комочков и комков муки, вы добьетесь однородной текстуры.
- Добавляя муку, аккуратно добавляйте ее по третям в яичную смесь. Слегка перемешивая муку резиновой лопаткой (не венчиком), вы не переборщите с ней и не нарушите пушистость взбитых яиц.
- Размер вашей формы для выпечки должен быть достаточно большим. Бисквит может легко вылезти из формы в процессе выпечки.
- Не открывайте дверцу духовки в начале процесса выпечки, потому что при резком изменении температуры бисквит может развалиться.
- Проверьте, полностью ли пропекся бисквит, проткнув его зубочисткой. Делайте это только к концу времени выпечки. Если она выходит чистой и сухой, значит, все готово.
- Нарезайте бисквит только тогда, когда он полностью остынет до комнатной температуры.
Рецепт идеального бисквита
Ингредиенты:
- 4 яйца комнатной температуры
- 150 г сахарной пудры
- 2 ч.л. ванильного экстракта
- 150 г муки
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°C/160°C (с конвекцией). Смажьте маслом круглую форму диаметром 22 см. Выстелите дно и бока бумагой для выпечки, выходящей на 3 см за края противня.
- Поместите яйца в большую чашу электрического миксера. Используя насадку венчик, взбивайте в течение 7-8 минут на высокой скорости или до густой и светлой массы. Добавьте сахар, по 1 ст. л. за раз, взбивая между каждым добавлением. Добавьте ваниль.
- Дважды просейте муку на лист бумаги для выпечки, затем снова просейте на яичную смесь. Добавьте 1 ст. л. кипятка. Аккуратно перемешайте. Не взбивайте. Равномерно распределите по подготовленным противням.
- Выпекайте 35 минут, или пока бисквит не станет золотисто-коричневым и не начнет слегка отходить от стенок противня.
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