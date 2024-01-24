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Как приготовить идеальный бисквит: 9 советов и рецепт

Бисквит — не только вкусная сладость, но и основа для множества десертов — от тортов до кексов. Однако приготовление бисквита для многих может быть проблемным — он часто получается слишком сухим или влажным.

Как приготовить идеальный бисквит: 9 советов и рецепт
© Unsplash

О том, как приготовить идеальный бисквит, — в материале «Рамблера».

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Советы по приготовлению идеального бисквита

  1. Яйца — это ключ к тому, чтобы бисквит получился мягким и влажным. Взбивайте яйца с сахаром до тех пор, пока их объем не увеличится в три раза. Следите за тем, чтобы не перевзбить яйца, так как в этом случае бисквит получится плоским. Вы поймете, что яйца готовы, если при вынимании венчика из миски смесь на нем будет висеть плотной лентой.
  2. Перед приготовлением бисквита держите яйца при комнатной температуре. Яйца комнатной температуры лучше взбиваются.
  3. Взбивайте яйца с сахаром не менее 10 минут на средне-высокой скорости в миксере. Текстура должна быть воздушной, но в то же время плотной. Если вы используете ручной миксер, возможно, вам придется взбивать вдвое дольше.
  4. Просейте муку. Избавившись от комочков и комков муки, вы добьетесь однородной текстуры.
  5. Добавляя муку, аккуратно добавляйте ее по третям в яичную смесь. Слегка перемешивая муку резиновой лопаткой (не венчиком), вы не переборщите с ней и не нарушите пушистость взбитых яиц.
  6. Размер вашей формы для выпечки должен быть достаточно большим. Бисквит может легко вылезти из формы в процессе выпечки.
  7. Не открывайте дверцу духовки в начале процесса выпечки, потому что при резком изменении температуры бисквит может развалиться.
  8. Проверьте, полностью ли пропекся бисквит, проткнув его зубочисткой. Делайте это только к концу времени выпечки. Если она выходит чистой и сухой, значит, все готово.
  9. Нарезайте бисквит только тогда, когда он полностью остынет до комнатной температуры.

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Рецепт идеального бисквита

Ингредиенты:

  • 4 яйца комнатной температуры
  • 150 г сахарной пудры
  • 2 ч.л. ванильного экстракта
  • 150 г муки

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180°C/160°C (с конвекцией). Смажьте маслом круглую форму диаметром 22 см. Выстелите дно и бока бумагой для выпечки, выходящей на 3 см за края противня.
  2. Поместите яйца в большую чашу электрического миксера. Используя насадку венчик, взбивайте в течение 7-8 минут на высокой скорости или до густой и светлой массы. Добавьте сахар, по 1 ст. л. за раз, взбивая между каждым добавлением. Добавьте ваниль.
  3. Дважды просейте муку на лист бумаги для выпечки, затем снова просейте на яичную смесь. Добавьте 1 ст. л. кипятка. Аккуратно перемешайте. Не взбивайте. Равномерно распределите по подготовленным противням.
  4. Выпекайте 35 минут, или пока бисквит не станет золотисто-коричневым и не начнет слегка отходить от стенок противня.
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