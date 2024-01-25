Шеф-повар семьи Кардашьян-Дженнер раскрыла секреты питания селебрити

Главные голливудские трендсеттеры и любимцы публики сестры Кардашьян-Дженнер во главе со звездной мамой Крис в последние месяцы активно взялись за фигуру. Они, конечно, и прежде уделяли особое внимание своим формам, однако теперь селебрити уверенно держат курс на стройность и более естественный внешний вид.

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Не заметить перемены невозможно: феноменально похудевших Ким и Кайли даже подозревали в злоупотреблении известным препаратом для диабетиков. Впрочем, сами девушки и источники, близкие к ним, это всячески отрицают. Мы, признаться, до последнего сомневались и были уверены, что сестрички лукавят, но тут личный повар семейства раскрыла особенности их питания и тренировок в разговоре с изданием Page Six — все тут же стало на свои места.

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Кристиан Уй, известный частный шеф-повар, девять лет готовит для всех носителей звездной фамилии Кардашьян (ну или Дженнер): сначала она была постоянным поваром Крис, затем понемногу работала у каждой из ее дочерей, а теперь Кристиан приглашают на самые значимые семейные праздники — дни рождения, Пасху, Рождество и бурные вечеринки в роскошном особняке Ким. За годы сотрудничества с Кардашьян она убедилась, что все в этой семье очень дисциплинированны, когда речь заходит о питании. Конечно, читмилы никто не отменял, но даже в те дни, когда все можно, знаменитости соблюдают меру, а съеденное усердно отрабатывают в тренажерном зале.

«Что касается их диеты, они действительно дисциплинированны. Скажем так, они могут съесть один кусочек жареного сыра, но затем компенсируют это тренировками в зале. Они очень строги в этом отношении», — говорт шеф-повар.

В праздники, говорит Кристиан, никто из Кардашьян-Дженнер особенно не следит за фигурой: сестры позволяют себе и макароны, и хлеб, и вечерние перекусы в виде сэндвичей с курицей. При этом все ведут активный образ жизни — гуляют по утрам и не пропускают тренировки.

Кстати, Кристиан Уй держит в голове весь список того, что нельзя есть ее знаменитым клиенткам. К примеру, Кортни Кардашьян нельзя никаких яиц и мяса — только веганское питание, Кендалл не ест ничего острого, а Ким не переносит кинзу. С Кайли все попроще: она всегда предпочитает супы.