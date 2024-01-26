Трепанг: как морской огурец превратился в суперфуд

Трепанг – это морское беспозвоночное животное, отдалённо напоминающее огурец. Обитает он на мелководье тропических и субтропических морей. Несмотря на неаппетитный внешний вид, трепанг с давних времён считается деликатесом в странах Юго-Восточной Азии.

Этот странный на вид морской организм обладает удивительными полезными свойствами. Во-первых, мясо трепанга богато белком и аминокислотами, усваиваемость которых достигает 90%. Кроме того, в его состав входят витамины А, В, С, D и минеральные вещества – кальций, магний, железо.

Чаще всего трепанг готовят на пару, варят в воде или бульоне. Такой способ позволяет максимально сохранить в мясе полезные вещества и натуральный вкус. Готовый трепанг имеет нежную консистенцию, похожую на студень или застывший желе.