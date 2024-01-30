Чтобы необходимость лечения зубов возникала реже, важно не только правильно за ними ухаживать, но и включать в рацион определенные продукты питания. Об этом рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

«Мясо, в том числе курятина, служит источником животного белка. Естественно, зуб – это сложившаяся минеральная структура, но всему зубо-альвеолярному комплексу нужно белковое питание», – отметил стоматолог.

Также мясо нужно достаточно активно жевать, что создает нагрузку на связочный аппарат. Источником белка может быть и рыба, добавил Антипенко.

Для поддержания здоровья зубов также важны молочные продукты, отметил стоматолог. Сюда относится творог, молоко, сыр, главное не злоупотреблять йогуртами с большим количеством сахара.

Обязательно нужно включать в рацион фрукты. Важно помнить о вреде пищевых кислот для зубной эмали – их регулярное воздействие ведет к уменьшению нижней трети лица.

«Это могут быть все виды овощей и фруктов, но в умеренном количестве. Те же яблоки, но одно-два в день, а не 25 штук. И желательно после употребления яблока прополоскать рот водой», – добавил стоматолог.

Кроме того, Алексей Антипенко рекомендует с осторожностью относиться к кашам и картофелю. Эти продукты прилипают к зубам, поэтому после их употребления нужно своевременно пользоваться зубной щеткой, чтобы избежать возникновения зубного камня, а в дальнейшем расшатывания зубов, передает «Радио Sputnik».