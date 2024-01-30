Как приготовить индийскую сладость, располагающую к добрым словам
В Индии принято готовить сладость, располагающую к добрым словам. Суть в том, чтобы делиться угощением с близкими и незнакомцами, говоря при этом что-то хорошее. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Единственный индуистский праздник, основанный на солнечном календаре вместо лунного, Макар Санкранти празднует переход Солнца из южного в северное полушарие и из одного зодиака в другой - из дхану (Стрельца) в макар (Козерог).
Помимо астрологического значения, Макар Санкранти также является праздником урожая, временем, чтобы выразить благодарность Матери-Земле за обильный урожай. Фестиваль, который официально знаменует конец зимы и начало более длинных дней, отмечается по всей Индии по-разному и под разными названиями. Тем не менее, чаще всего в индусы не обходиятся без одной национальной сладости.
Так, Тил ладу — насыщенный десерт с семенами кунжута и маслянистым неочищенным пальмовым сахаром. В этом угощении будто скрыт индийский культурный код - люди не просто угощают всех, но и радуют друг друга добрыми словами.
В Махараштре эти ароматные сладкие ладу готовят большими партиями, чтобы ими можно было поделиться с семьей и друзьями в течение 10 дней, предшествующих Дню Макара Санкранти. Во время обмена сладостями с близкими, особенно с детьми и пожилыми людьми, произносятся следующие слова: «Тиль гуль гья, бог бола», что переводится как «возьми тиль гуль и поговори сладко» (чтобы сохранить сладость наших отношений).
Богатый железом, полезными жирами, кальцием, магнием и множеством питательных веществ, считается, что тил ладу необходим в зимние месяцы, когда телу нужна энергия и тепло.
Рецепт Тил Ладу
Ингредиенты
¾ стакана коричневых семян кунжута
½ стакана арахиса
¼ стакана сухого несладкого кокоса, сушеного или тертого
1 стакан натертого и слегка упакованного Джаггери
1 чайная ложка молотого кардамона
2 столовые ложки гхи (топленого масла)
Приготовление
- Обжарьте семена кунжута на среднем огне в течение 4–5 минут. Семена кунжута выделят аромат и начнут шипеть на сковороде. Когда семена кунжута подрумянятся, переложите их в широкую миску и дайте им остыть.
- В той же сковороде обжарьте арахис в течение 2–3 минут, постоянно помешивая. Как только на арахисе появятся светло-золотисто-коричневые пятна, выложите его в миску и дайте остыть.
- Затем добавьте тертый кокос в горячую сковороду и через несколько секунд выключите огонь. Поджарьте в течение 1–2 минут, используя остатки тепла сковороды, и подождите, пока он не станет светло-золотисто-коричневым. Переложите жареный кокос в миску.
- Затем добавьте охлажденные семена кунжута и арахис в кухонный комбайн и взбейте 10–12 раз. Не переусердствуйте, нам все равно нужно увидеть несколько целых кусочков арахиса для текстурного и хрустящего элемента.
- Добавьте кокос (стружку), пальмовый сахар и порошок кардамона и взбивайте все в течение 20–30 секунд. Как только все смешается, добавьте топленое масло и взбейте все 4–5 раз.
- Выложите смесь в большую миску и помассируйте ее руками, чтобы масло из семян кунжута и арахиса начало выделяться. Эта смазка поможет легко раскатывать и придавать форму ладу .
- Возьмите примерно 1-2 столовые ложки смеси и начните сжимать ее в ладонях и раскатывать ее со всех сторон, чтобы придать ей круглую форму.
- Приготовьте из смеси столько кружочков, сколько захотите, и храните в герметичном контейнере в сухом прохладном месте при комнатной температуре до 10 дней.