Как приготовить индийскую сладость, располагающую к добрым словам

В Индии принято готовить сладость, располагающую к добрым словам. Суть в том, чтобы делиться угощением с близкими и незнакомцами, говоря при этом что-то хорошее. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Единственный индуистский праздник, основанный на солнечном календаре вместо лунного, Макар Санкранти празднует переход Солнца из южного в северное полушарие и из одного зодиака в другой - из дхану (Стрельца) в макар (Козерог).

Помимо астрологического значения, Макар Санкранти также является праздником урожая, временем, чтобы выразить благодарность Матери-Земле за обильный урожай. Фестиваль, который официально знаменует конец зимы и начало более длинных дней, отмечается по всей Индии по-разному и под разными названиями. Тем не менее, чаще всего в индусы не обходиятся без одной национальной сладости.

Так, Тил ладу — насыщенный десерт с семенами кунжута и маслянистым неочищенным пальмовым сахаром. В этом угощении будто скрыт индийский культурный код - люди не просто угощают всех, но и радуют друг друга добрыми словами.

В Махараштре эти ароматные сладкие ладу готовят большими партиями, чтобы ими можно было поделиться с семьей и друзьями в течение 10 дней, предшествующих Дню Макара Санкранти. Во время обмена сладостями с близкими, особенно с детьми и пожилыми людьми, произносятся следующие слова: «Тиль гуль гья, бог бола», что переводится как «возьми тиль гуль и поговори сладко» (чтобы сохранить сладость наших отношений).

Богатый железом, полезными жирами, кальцием, магнием и множеством питательных веществ, считается, что тил ладу необходим в зимние месяцы, когда телу нужна энергия и тепло.

Рецепт Тил Ладу

Ингредиенты

¾ стакана коричневых семян кунжута

½ стакана арахиса

¼ стакана сухого несладкого кокоса, сушеного или тертого

1 стакан натертого и слегка упакованного Джаггери

1 чайная ложка молотого кардамона

2 столовые ложки гхи (топленого масла)

Приготовление