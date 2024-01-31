Очень вкусное блюдо из простого багета: рецепт за 5 минут
Ежедневный вопрос, который минимум три раза возникает у нас в голове: "Что же приготовить?". Казалось бы, как много идей для кулинарных изысков витают на просторах интернета. Но на самом деле, когда нужно решить, чем же порадовать себя и близких, мы часто теряемся.
"Рамблер" делится простым способом скрасить свой ужин. Главный герой — простой длинный багет. Добавив песто, помидоры и сыр, вы за считанные минуты сделаете идеальную закуску в итальянском стиле. Рецептом поделился российский фуд-блогер @zmievskie.
Что нам понадобится:
Багет - 1 шт
Песто - 100 грамм
Моцарелла - 120 грамм
Помидор - 2 шт
Оливковое масло - 15 мл
Крупная соль
Петрушка
Приготовление:
Делаем на багете неглубокие надрезы через каждые 1,5см. Каждый надрез смазываем соусом песто, вставляем ломтики моцареллы и кружочек помидора. Поливаем оливковым маслом и посыпаем крупной солью по вкусу.
Запекаем 15-20 минут в разогретой духовке на
180° на режиме с конвекцией.
Перед подачей посыпаем рубленной петрушкой.