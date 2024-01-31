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Очень вкусное блюдо из простого багета: рецепт за 5 минут

Ежедневный вопрос, который минимум три раза возникает у нас в голове: "Что же приготовить?". Казалось бы, как много идей для кулинарных изысков витают на просторах интернета. Но на самом деле, когда нужно решить, чем же порадовать себя и близких, мы часто теряемся.

"Рамблер" делится простым способом скрасить свой ужин. Главный герой — простой длинный багет. Добавив песто, помидоры и сыр, вы за считанные минуты сделаете идеальную закуску в итальянском стиле. Рецептом поделился российский фуд-блогер @zmievskie.

Что нам понадобится:

Багет - 1 шт

Песто - 100 грамм

Моцарелла - 120 грамм

Помидор - 2 шт

Оливковое масло - 15 мл

Крупная соль

Петрушка

Приготовление:

Делаем на багете неглубокие надрезы через каждые 1,5см. Каждый надрез смазываем соусом песто, вставляем ломтики моцареллы и кружочек помидора. Поливаем оливковым маслом и посыпаем крупной солью по вкусу.

Запекаем 15-20 минут в разогретой духовке на

180° на режиме с конвекцией.

Перед подачей посыпаем рубленной петрушкой.

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