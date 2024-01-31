Очень вкусное блюдо из простого багета: рецепт за 5 минут

Ежедневный вопрос, который минимум три раза возникает у нас в голове: "Что же приготовить?". Казалось бы, как много идей для кулинарных изысков витают на просторах интернета. Но на самом деле, когда нужно решить, чем же порадовать себя и близких, мы часто теряемся.