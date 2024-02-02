Созданы томаты, которые вялятся сразу на лозе

Создан сорт помидоров черри, которые высыхают прямо на лозе. Разработанные компанией Supree, специализирующейся на пищевых технологиях, эти плоды представляют собой натуральную, не содержащую добавок альтернативу запеченным в духовке и обработанным химикатами вяленым томатам.

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Секрет кроется в самих помидорах. Благодаря селекции Supree удалось создать томаты с микроскопическими трещинами в кожице. По мере созревания плодов эти трещины расширяются, позволяя влаге мягко испаряться, естественным образом концентрируя в себе вкус, антиоксиданты и питательные вещества.

К моменту сбора эти уникальные помидоры обычно теряют 80% своего первоначального веса, в результате чего в оставшихся 20% сохраняется концентрированный вкус. Компания тщательно контролирует процесс сушки.

После сбора сушеные помидоры замораживаются для увеличения срока хранения, сохраняя свой вкус, текстуру и питательную ценность до года. В настоящее время Supree ориентируется на корпоративных клиентов в пищевой промышленности, но они могут стать более доступными в будущем.