Средиземноморская диета для начинающих: польза для здоровья, продукты и как она работает
Представьте себе, что вы живете на берегу прекрасного Средиземного моря. Для вас это может звучать как сон. Хотя у вас, возможно, не получится переехать в Грецию, вы можете попробовать блюда средиземноморской кухни, не выходя из собственного дома.
Средиземноморская диета, названная лучшей диетой 2023 года по версии US News and World Report, подарит вам средиземноморский отдых с дополнительной пользой для здоровья сердца. «Рамблер» рассказывает все, что нужно знать об этой богатой питательными веществами и неограниченной диете.
Что такое средиземноморская диета?
Средиземноморская диета основана на традиционном питании людей, живущих на побережье Средиземного моря. Хотя диета каждой страны может отличаться от другой, средиземноморская диета состоит в основном из продуктов растительного происхождения, морепродуктов, нежирной птицы, цельнозерновых продуктов, орехов, бобов, оливкового масла, трав и специй. Главное — есть как можно больше свежих продуктов, поскольку в рационе ограничены продукты с высокой степенью переработки.
Зеленая средиземноморская диета
Последняя популярная вариация средиземноморской диеты называется «Зеленая средиземноморская диета». Вместо того, чтобы время от времени употреблять красное и обработанное мясо в рамках обычной средиземноморской диеты, зеленая средиземноморская диета полностью исключает мясо и уделяет больше внимания продуктам растительного происхождения. Существует определенное количество калорий и белка, которое необходимо потреблять каждый день в дополнение к трем рекомендациям.
Каждый день человек должен съедать 100 граммов ряски (морское растение), от 3 до 4 чашек зеленого чая и 1 унцию грецких орехов. Исследование 2021 года показало, что вариант зеленой средиземноморской диеты может быть полезнее для сердца, чем исходная диета. Возможно, это даже более эффективно в профилактике и лечении хронических заболеваний. Исследование 2022 года показало, что такая диета может помочь улучшить здоровье мозга, связанное с возрастом.
Преимущества средиземноморской диеты
Здоровье сердца
Самым главным преимуществом этой диеты является ее потенциал для улучшения здоровья сердца. Исследование 2019 года пришло к выводу, что средиземноморская диета может снизить риск инсульта и сердечных заболеваний. Кроме того, другое исследование показало, что из-за более низкого содержания насыщенных жиров в рационе они могут замедлить процесс образования бляшек в артериях.
Средиземноморская диета: за и против
Здоровье мозга
Средиземноморская диета может способствовать здоровью мозга с возрастом. Недавнее исследование показало, что средиземноморская диета может снизить риск деменции и других факторов риска болезни Альцгеймера. Это также может улучшить память и когнитивные функции.
Возможна потеря веса
Эта диета может помочь вам похудеть и поддерживать долгосрочную потерю веса. Исследование 2020 года показало, что участники, которые потеряли не менее 10% своего веса на средиземноморской диете, в два раза чаще сохраняли вес.
Обратите внимание, что любая диета не будет полной без дополнительных физических упражнений. Если вы серьезно настроены на снижение веса, добавьте в свой распорядок дня ежедневные физические упражнения в дополнение к новой диете.
Как работает средиземноморская диета?
Средиземноморская диета – одна из самых простых для соблюдения, и для ее следования подсчет калорий не требуется. Хотя строгих правил нет, есть несколько рекомендаций. К ним относятся употребление рыбы или морепродуктов не реже двух раз в неделю, употребление большого количества воды, широкого ассортимента продуктов и ежедневное наличие тарелки фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, бобами, орехами и оливковым маслом
Продукты, которые можно есть на средиземноморской диете
При средиземноморской диете старайтесь есть растительную и цельную пищу. Они могут включать в себя:
- Рыба (лосось, тунец, сельдь и т. д.)
- Морепродукты
- Птица, в меру
- Овощи
- Фрукты
- Молочные продукты
- Яйца в меру
- Оливковое масло
- Нут
- Чечевица
- Лебеда
- Макаронные изделия
- Йогурт, в меру
- Орехи
- 100% цельнозерновой хлеб
- Травы
- Специи
- Бокал красного вина во время еды (не более одного бокала для женщин, двух бокалов для мужчин)
- Немного темного шоколада
Продукты, которые следует ограничить при средиземноморской диете
- Хотя ни одна еда не является «запрещенной», старайтесь редко есть следующие продукты:
- Красное мясо
- Сладкие продукты и напитки
- Обработанные пищевые продукты
- Масло
Идеи еды
Завтрак
- Греческий йогурт со свежими фруктами и чашкой чая
- Тост из цельнозерновой муки с натуральным арахисовым маслом и чашкой кофе (с добавлением сливок и сахара в умеренных количествах)
- Обед
- Куриный суп с овощами
- Греческий салат с оливками, авокадо и сыром фета
Ужин
- Лосось, приготовленный в оливковом масле, коричневый рис и жареные овощи
- Тунец с киноа и рукколой с соусом из оливкового масла
Закуски
- Ассорти из орехов и семян с натуральным сыром
- Пита и овощи с хумусом
- Подходит ли вам средиземноморская диета?
Несмотря на то, что средиземноморская диета названа лучшей диетой 2023 года, она подходит не всем. Поговорите со своим врачом, прежде чем вносить какие-либо серьезные изменения в рацион. Если вы подумываете о том, чтобы попробовать эту диету на себе, вот несколько моментов, о которых следует помнить.
Вам стоит попробовать средиземноморскую диету, если:
- Вы хорошо справляетесь с неограниченными диетами
- Вы уже едите много морепродуктов, растительной пищи и цельнозерновых продуктов.
- Вы ищете экономичную диету с низким содержанием вредных жиров и высоким содержанием полезных жиров.
Попробуйте другую диету или обратитесь к диетологу, если:
- Вам нужно больше запретов или вам необходимо, чтобы некоторые продукты были полностью запрещены.
- У вас есть серьезные ограничения в еде или аллергия
- Вам нужна индивидуальная диета, планы по снижению веса и упражнениям.
Средиземноморская диета: часто задаваемые вопросы
Что запрещено при средиземноморской диете?
Технически в средиземноморской диете нет строго запрещенных продуктов. Тем не менее, вам следует попытаться либо сократить, либо избегать обработанных пищевых продуктов (особенно обработанного мяса), красного мяса, белого хлеба и макаронных изделий, сливочного масла, обработанных масел и чрезмерного употребления алкоголя (кроме красного вина).
Можно ли есть яйца при средиземноморской диете?
Да, при средиземноморской диете вы можете есть яйца в умеренных количествах. Однако если у вас высокий уровень холестерина, старайтесь не употреблять более четырех яичных желтков в неделю.
Можно ли есть бананы при средиземноморской диете?
Да, при средиземноморской диете бананы есть можно. На этой диете рекомендуется есть много фруктов и овощей.
Какой сыр можно есть при средиземноморской диете?
Натуральные сыры лучше всего есть при средиземноморской диете. Держитесь подальше от сильно обработанных сыров, таких как американский сыр или сыр в банке. Вместо этого отдайте предпочтение натуральным сырам, таким как моцарелла, фета, чеддер, швейцарский, пармезан или мюнстер.