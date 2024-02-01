Что приготовить с кокосовым молоком: три простых рецепта

Кокосовое молоко — это не только приятный напиток, но и отличный ингредиент в самых разных блюдах. С ним готовят десерты, блюда из мяса, овощей и морепродуктов.

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О том, какие блюда можно приготовить с кокосовым молоком, — в материале «Рамблера».

Кокосовое мороженое

В список лучших блюд с кокосовым молоком невозможно не добавить десерт. Это мороженое просто и быстро готовить, а ингредиенты к нему можно найти в любом супермаркете.

Ингредиенты:

4 больших яйца

1 стакан белого сахара

2 стакана густых сливок для взбивания

2 стакана консервированного полножирного кокосового молока

3 столовые ложки кокосовой стружки, подслащенной или несладкой, по желанию

2 чайные ложки ванильного ароматизатора или 2 чайные ложки кокосового ароматизатора

Сладкая кокосовая стружка для украшения

Способ приготовления:

Подготовьте контейнер с крышкой, в котором будет замораживаться мороженое. Хорошо подходят большие емкости для йогурта (вам понадобится несколько), или можно использовать пластиковую ванночку для мороженого. Поместите яйца и сахар в кухонный комбайн, миксер или блендер. Взбивайте около 2 минут. Вылейте эту смесь в кастрюлю на водяной бане и поставьте на средне-высокий огонь. Готовьте в течение 8-10 минут, постоянно помешивая венчиком, пока смесь не загустеет и не станет кремообразной (она должна напоминать заварной крем). Поставьте в холодильник для охлаждения. Налейте густые сливки в миксер. Взбивайте, пока сливки не станут очень густыми и не образуются жесткие перья, примерно 1 минуту. Перелейте крем в большую миску для смешивания. Добавьте кокосовое молоко и кокосовую стружку (если используете) во взбитые сливки, перемешивая. Теперь добавьте приготовленную яично-сахарную смесь, а также ванильный или кокосовый ароматизатор, аккуратно перемешивая все вручную. В итоге у вас должна получиться густая, белая смесь, похожая на тесто. Разлейте в подготовленные контейнеры. Поставьте в морозилку и дайте ей застыть. Для подачи окуните ложечку для мороженого в теплую воду и разложите мороженое по чашам. Для придания дополнительного кокосового аромата посыпьте сверху небольшим количеством подслащенной кокосовой стружки.

Суп из батата с кокосовым молоком

Ингредиенты:

3 средних клубня батата

4 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка морской соли

1 средняя луковица, нарезанная

2 стебля сельдерея, нарезанные

2 зубчика чеснока, мелко нарезанные

1 столовая ложка масалы

1 чайная ложка карри-порошка

5 стаканов куриного бульона

1 стакан кокосового молока

1/2 стакана воды

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ℃. Нарежьте сладкий картофель кружочками по 5 см. Выложите картофель на лист для выпечки и сбрызните 2 столовыми ложками оливкового масла. Приправьте солью. Запекайте в течение 1 часа или до получения нежной мякоти. Выньте из духовки и отложите в сторону для остывания. Тем временем в большой кастрюле разогрейте оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла на среднем огне. Добавьте лук и сельдерей и жарьте, часто помешивая, в течение 5 минут. Добавьте чеснок и жарьте 30 секунд. Добавьте масалу и карри. Обжаривайте, постоянно помешивая деревянной ложкой, в течение 30 секунд. Снимите кастрюлю с огня. Выньте мякоть из батата и избавьтесь от шкурки. Положите батат в кастрюлю и хорошо перемешайте, чтобы перемешать со специями. Добавьте бульон и доведите смесь до кипения. Убавьте огонь до средне-низкого и накройте крышкой. Варите суп в течение 15 минут. Снимите суп с огня и остудите. Переложите суп в блендер или кухонный комбайн и взбейте до однородности и кремообразности. Верните суп в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Добавьте кокосовое молоко и воду и хорошо перемешайте. Варите суп на среднем огне в течение 5 минут.

Курица в кокосовом карри

Ингредиенты:

6 половинок куриной грудки без кожи и костей

1 чайная ложка соли

1 банка нежирного кокосового молока

1 чайная ложка порошка карри

1/2 чайной ложки молотой куркумы

1/2 чайной ложки кайенского перца

3 нарезанных пучка зеленого лука

2 столовые ложки кукурузного крахмала

2 столовые ложки холодной воды

1-2 столовые ложки сока лайма

3 чашки горячего вареного риса

Способ приготовления: