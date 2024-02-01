Что приготовить с кокосовым молоком: три простых рецепта
Кокосовое молоко — это не только приятный напиток, но и отличный ингредиент в самых разных блюдах. С ним готовят десерты, блюда из мяса, овощей и морепродуктов.
О том, какие блюда можно приготовить с кокосовым молоком, — в материале «Рамблера».
Кокосовое мороженое
В список лучших блюд с кокосовым молоком невозможно не добавить десерт. Это мороженое просто и быстро готовить, а ингредиенты к нему можно найти в любом супермаркете.
Ингредиенты:
- 4 больших яйца
- 1 стакан белого сахара
- 2 стакана густых сливок для взбивания
- 2 стакана консервированного полножирного кокосового молока
- 3 столовые ложки кокосовой стружки, подслащенной или несладкой, по желанию
- 2 чайные ложки ванильного ароматизатора или 2 чайные ложки кокосового ароматизатора
- Сладкая кокосовая стружка для украшения
Способ приготовления:
- Подготовьте контейнер с крышкой, в котором будет замораживаться мороженое. Хорошо подходят большие емкости для йогурта (вам понадобится несколько), или можно использовать пластиковую ванночку для мороженого.
- Поместите яйца и сахар в кухонный комбайн, миксер или блендер. Взбивайте около 2 минут.
- Вылейте эту смесь в кастрюлю на водяной бане и поставьте на средне-высокий огонь.
- Готовьте в течение 8-10 минут, постоянно помешивая венчиком, пока смесь не загустеет и не станет кремообразной (она должна напоминать заварной крем). Поставьте в холодильник для охлаждения.
- Налейте густые сливки в миксер. Взбивайте, пока сливки не станут очень густыми и не образуются жесткие перья, примерно 1 минуту. Перелейте крем в большую миску для смешивания.
- Добавьте кокосовое молоко и кокосовую стружку (если используете) во взбитые сливки, перемешивая.
- Теперь добавьте приготовленную яично-сахарную смесь, а также ванильный или кокосовый ароматизатор, аккуратно перемешивая все вручную. В итоге у вас должна получиться густая, белая смесь, похожая на тесто.
- Разлейте в подготовленные контейнеры. Поставьте в морозилку и дайте ей застыть.
- Для подачи окуните ложечку для мороженого в теплую воду и разложите мороженое по чашам. Для придания дополнительного кокосового аромата посыпьте сверху небольшим количеством подслащенной кокосовой стружки.
Суп из батата с кокосовым молоком
Ингредиенты:
- 3 средних клубня батата
- 4 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка морской соли
- 1 средняя луковица, нарезанная
- 2 стебля сельдерея, нарезанные
- 2 зубчика чеснока, мелко нарезанные
- 1 столовая ложка масалы
- 1 чайная ложка карри-порошка
- 5 стаканов куриного бульона
- 1 стакан кокосового молока
- 1/2 стакана воды
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ℃.
- Нарежьте сладкий картофель кружочками по 5 см. Выложите картофель на лист для выпечки и сбрызните 2 столовыми ложками оливкового масла. Приправьте солью. Запекайте в течение 1 часа или до получения нежной мякоти. Выньте из духовки и отложите в сторону для остывания.
- Тем временем в большой кастрюле разогрейте оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла на среднем огне. Добавьте лук и сельдерей и жарьте, часто помешивая, в течение 5 минут. Добавьте чеснок и жарьте 30 секунд.
- Добавьте масалу и карри. Обжаривайте, постоянно помешивая деревянной ложкой, в течение 30 секунд. Снимите кастрюлю с огня.
- Выньте мякоть из батата и избавьтесь от шкурки. Положите батат в кастрюлю и хорошо перемешайте, чтобы перемешать со специями.
- Добавьте бульон и доведите смесь до кипения. Убавьте огонь до средне-низкого и накройте крышкой. Варите суп в течение 15 минут. Снимите суп с огня и остудите.
- Переложите суп в блендер или кухонный комбайн и взбейте до однородности и кремообразности. Верните суп в кастрюлю и поставьте на средний огонь.
- Добавьте кокосовое молоко и воду и хорошо перемешайте. Варите суп на среднем огне в течение 5 минут.
Курица в кокосовом карри
Ингредиенты:
- 6 половинок куриной грудки без кожи и костей
- 1 чайная ложка соли
- 1 банка нежирного кокосового молока
- 1 чайная ложка порошка карри
- 1/2 чайной ложки молотой куркумы
- 1/2 чайной ложки кайенского перца
- 3 нарезанных пучка зеленого лука
- 2 столовые ложки кукурузного крахмала
- 2 столовые ложки холодной воды
- 1-2 столовые ложки сока лайма
- 3 чашки горячего вареного риса
Способ приготовления:
- Посыпьте курицу солью. В большой сковороде, смазанной растительным маслом, обжарьте курицу с обеих сторон. Переложите в кастрюлю для медленной готовки.
- Соедините кокосовое молоко, карри, куркуму и кайенский перец, добавьте к курице. Посыпьте половиной лука. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 4-5 часов или пока курица не станет нежной.
- Смешайте кукурузный крахмал и воду до однородной консистенции, перемешайте в кастрюле. Накройте крышкой и готовьте на высоком огне 30 минут или пока соус не загустеет. Добавьте сок лайма. Подавайте курицу с рисом и соусом, посыпьте оставшимся луком.
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