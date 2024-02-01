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Три рецепта традиционных десертов из разных стран

Традиционно 1 февраля во всем мире отмечается День десертов. Все мы любим сладкое. Торты, пирожные, капкейки, леденцы, желе — каких только десертов не придумали!

Три рецепта традиционных десертов из разных стран
© Unsplash

Сладкие блюда есть практически в каждой кухне мира. Три десерта из разных стран — в материале «Рамблера».

Печенье шортбред, Шотландия

Ингредиенты:

  • 500 г размягченного сливочного масла
  • 1 стакан сахара-песка
  • 500 г пшеничной муки
  • 1 стакан рисовой муки

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 150℃. Взбивайте сливочное масло и сахар до легкой и пушистой консистенции в течение 5-7 минут. Соедините муку и постепенно вбейте в сливочную смесь. Выложите тесто в несмазанную форму для выпечки. Проткните вилкой.
  2. Выпекайте до светло-коричневого цвета, 45-50 минут. Нарежьте батончики или треугольники, пока тесто еще теплое. Полностью остудите.

Карамельный флан, Испания

Ингредиенты:

  • 3/4 стакана сахара
  • 1/4 стакана воды
  • 225 г крем-чиза
  • 5 больших яиц комнатной температуры
  • 1 банка сладкого сгущенного молока
  • 1 банка концентрированного молока
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

  1. В большой кастрюле варите сахар и воду на медленном огне до тех пор, пока сахар не расплавится и не приобретет золотистый цвет, около 15 минут. По мере необходимости счищайте кристаллы со стенок кастрюли, добавляя воду. Быстро перелейте массу в круглую форму для выпечки, наклоняя, чтобы заполнить дно, дайте постоять 10 минут.
  2. Разогрейте духовку до 180℃. В миске взбейте крем-чиз до однородности. Вбейте яйца, по одному за раз, до полного смешивания. Добавьте остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. Вылейте на карамелизированный сахар.
  3. Поместите форму в большую форму для выпечки. Налейте кипящую воду в большую форму уровнем примерно 2, 5 см. Выпекайте до тех пор, пока центр не станет плотным (смесь будет дрожать), 50-60 минут.
  4. Переложите блюдо из большой кастрюли на решетку и остудите в течение часа. Оставьте в холодильнике на ночь.
  5. Чтобы снять форму, проведите ножом по краю и переверните на большое сервировочное блюдо.

Вредно ли готовить еду в фольге

Моти, Япония

Ингредиенты:

  • 1 стакан клейкой рисовой муки
  • 1 чайная ложка матчи
  • 1 стакан воды
  • 1/4 стакана белого сахара
  • 1/2 стакана кукурузного крахмала
  • Ваша любимая начинка — например, шоколад, джем или арахисовая паста

Способ приготовления:

  1. В миске тщательно перемешайте рисовую муку и матчу.
  2. Добавьте воду, затем сахар, перемешайте до однородности.
  3. Накройте миску полиэтиленовой пленкой и готовьте в микроволновой печи 3 минуты 30 секунд.
  4. Выньте смесь из микроволновой печи. Перемешайте и снова нагрейте, накрыв пленкой, еще 15-30 секунд.
  5. Посыпьте рабочую поверхность кукурузным крахмалом. Скатайте примерно 2 столовые ложки горячей смеси из рисовой муки в шарик. Приплюсните его и положите в центр один шарик начинки. Прижмите тесто вокруг начинки, словно вы делаете пельмени, а затем сгладьте края, чтобы получился гладкий шарик.
  6. Посыпьте еще кукурузным крахмалом и положите моти в бумажную форму для капкейков, чтобы предотвратить прилипание. Готово!
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