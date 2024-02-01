Три рецепта традиционных десертов из разных стран
Традиционно 1 февраля во всем мире отмечается День десертов. Все мы любим сладкое. Торты, пирожные, капкейки, леденцы, желе — каких только десертов не придумали!
Сладкие блюда есть практически в каждой кухне мира. Три десерта из разных стран — в материале «Рамблера».
Печенье шортбред, Шотландия
Ингредиенты:
- 500 г размягченного сливочного масла
- 1 стакан сахара-песка
- 500 г пшеничной муки
- 1 стакан рисовой муки
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 150℃. Взбивайте сливочное масло и сахар до легкой и пушистой консистенции в течение 5-7 минут. Соедините муку и постепенно вбейте в сливочную смесь. Выложите тесто в несмазанную форму для выпечки. Проткните вилкой.
- Выпекайте до светло-коричневого цвета, 45-50 минут. Нарежьте батончики или треугольники, пока тесто еще теплое. Полностью остудите.
Карамельный флан, Испания
Ингредиенты:
- 3/4 стакана сахара
- 1/4 стакана воды
- 225 г крем-чиза
- 5 больших яиц комнатной температуры
- 1 банка сладкого сгущенного молока
- 1 банка концентрированного молока
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
Способ приготовления:
- В большой кастрюле варите сахар и воду на медленном огне до тех пор, пока сахар не расплавится и не приобретет золотистый цвет, около 15 минут. По мере необходимости счищайте кристаллы со стенок кастрюли, добавляя воду. Быстро перелейте массу в круглую форму для выпечки, наклоняя, чтобы заполнить дно, дайте постоять 10 минут.
- Разогрейте духовку до 180℃. В миске взбейте крем-чиз до однородности. Вбейте яйца, по одному за раз, до полного смешивания. Добавьте остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. Вылейте на карамелизированный сахар.
- Поместите форму в большую форму для выпечки. Налейте кипящую воду в большую форму уровнем примерно 2, 5 см. Выпекайте до тех пор, пока центр не станет плотным (смесь будет дрожать), 50-60 минут.
- Переложите блюдо из большой кастрюли на решетку и остудите в течение часа. Оставьте в холодильнике на ночь.
- Чтобы снять форму, проведите ножом по краю и переверните на большое сервировочное блюдо.
Моти, Япония
Ингредиенты:
- 1 стакан клейкой рисовой муки
- 1 чайная ложка матчи
- 1 стакан воды
- 1/4 стакана белого сахара
- 1/2 стакана кукурузного крахмала
- Ваша любимая начинка — например, шоколад, джем или арахисовая паста
Способ приготовления:
- В миске тщательно перемешайте рисовую муку и матчу.
- Добавьте воду, затем сахар, перемешайте до однородности.
- Накройте миску полиэтиленовой пленкой и готовьте в микроволновой печи 3 минуты 30 секунд.
- Выньте смесь из микроволновой печи. Перемешайте и снова нагрейте, накрыв пленкой, еще 15-30 секунд.
- Посыпьте рабочую поверхность кукурузным крахмалом. Скатайте примерно 2 столовые ложки горячей смеси из рисовой муки в шарик. Приплюсните его и положите в центр один шарик начинки. Прижмите тесто вокруг начинки, словно вы делаете пельмени, а затем сгладьте края, чтобы получился гладкий шарик.
- Посыпьте еще кукурузным крахмалом и положите моти в бумажную форму для капкейков, чтобы предотвратить прилипание. Готово!
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