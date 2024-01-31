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Вредно ли готовить еду в фольге: видео

Некоторые считают, что приготовление еды в алюминиевой фольге небезопасна для здоровья. Существует распространенное мнение, что при нагревании алюминий выделяется из фольги в пищу. И попадая в организм человека с пищей, он может оказывать вредное воздействие.

Однако на самом деле использование алюминиевой фольги для приготовления еды абсолютно безопасно. Да, небольшое количество алюминия действительно может переходить в пищу при контакте с фольгой, особенно в кислых продуктах. Но это количество настолько мизерно, что не представляет угрозы для здоровья.

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Исследования показали, что алюминий из фольги плохо усваивается организмом и выводится самостоятельно без накопления.

Ранее «Рамблер» писал про продукты с "бесконечным" сроком годности.

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