Некоторые считают, что приготовление еды в алюминиевой фольге небезопасна для здоровья. Существует распространенное мнение, что при нагревании алюминий выделяется из фольги в пищу. И попадая в организм человека с пищей, он может оказывать вредное воздействие.

Однако на самом деле использование алюминиевой фольги для приготовления еды абсолютно безопасно. Да, небольшое количество алюминия действительно может переходить в пищу при контакте с фольгой, особенно в кислых продуктах. Но это количество настолько мизерно, что не представляет угрозы для здоровья.