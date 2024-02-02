Перечислены продукты с наибольшим количеством кальция в составе

Кальций является важным минералом, который необходим для поддержания здоровья костей, мышц, передачи нервных импульсов, здорового функционирования гормонов и корректной работы сосудов. Однако, чтобы получить достаточное количество кальция, необходимо учитывать другие нутриенты, такие как белок и витамин D.

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Существует несколько продуктов, которые являются источниками наибольшего количества кальция, их перечислили в материале портала "Здоровое питание.рф".

Молоко и кисломолочные продукты также, как всем известно, содержат кальций. В 100 г молока, творога или кефира содержится 120 мг кальция, а в сметане – 80 мг.

Сыр пармезан является лидером по количеству кальция среди молочки. В 100 г продукта содержится 1300 мг кальция, что даже немного больше суточной нормы. Другие сыры тоже содержат немало кальция и важных для его усвоения веществ.

Кунжут является абсолютным лидером по количеству кальция среди растительных источников. В 100 г кунжута – 780 мг кальция.

Консервированные сардины являются отличным источником кальция, чему способствует тот факт, что этот продукт употребляются вместе с костями. В них содержится 380 мг кальция на 100 г продукта.

Бобовые. Самая большая концентрация кальция в соевых бобах – 240 мг на 100 г, в фасоли и нуте немного меньше – 194 мг. Помимо этого, в бобовых много растительного белка.

В целом, для того чтобы получить достаточное количество кальция, следует учитывать не только его количество в продуктах, но и другие факторы, такие как усвоение кальция, а также баланс между кальцием, белком и витамином D.