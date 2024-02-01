Диетолог назвал бюджетные альтернативы дорогим суперфудам

Бытует мнение, что правильное питание – дорогое удовольствие. На самом же деле суперфуды несложно заменить аналогами по приемлемым ценам, сообщил "Аргументам и Фактам" врач-диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков.

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Вместо богатой омега-3 кислотами красной икры, например, можно купить любую икру морских видов рыб, их молоки или печень. А альтернативой не менее полезному лососю является тунец, скумбрия, сардины, окунь и пиленгас.

Недешевую телятину, в свою очередь, можно заменить говядиной, бараниной или кониной, а особенно популярную в последнее время киноа – пшеном, гречкой и амарантом.

"Суперфуды типа ягод годжи или личи – маркетинговый ход. Наши ягоды ничем не хуже: черника, облепиха, клюква, брусника, ежевика – рекордсмены по количеству витаминов и минералов", – резюмировал диетолог.