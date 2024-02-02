Малышева объяснила, чем полезны продукты с холином

Холин — одно из важнейших веществ, необходимых для правильной работы нервной системы и легких, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, холин участвует в синтезе ацетилхолина, передающего нервные импульсы в центральную нервную систему. Кроме того, продукты с холином полезны для пищеварения.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что холин входит в состав яичного желтка, красной икры и говяжьих почек. В свою очередь иммунолог Андрей Продеус заявил, что употребление этих продуктов полезно для центральной нервной системы. Также холин способствует формированию мицел — особых пузырьков, выталкивающих желчные кислоты в желудочно-кишечный тракт.

Таким образом, холин считается полезным для пищеварения. Наконец, продукты с холином нужны для работы легких.

«Мы не смогли бы дышать без холина, потому что наши альвеолы слипались бы без вещества, называемого сурфактантом. Оно выстилает стенку альвеолы и не дает ей схлопнуться. Благодаря ему альвеолы всегда раздуты», — заявил Продеус.