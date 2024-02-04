Какая диета может защитить от рака? Отвечает нутрициолог

Онкология считается одним из самых страшных неизлечимых заболеваний, связываться с которым никто не хочет ни прямо, ни косвенно.

Кроме врачей, которые всю жизнь кладут на то, чтобы спасти как можно больше пациентов. Специалистка рассказала «Секрету фирмы», как питание может защитить от рака и какие диеты в этом помогут.

4 февраля — Всемирный день борьбы с раком, поэтому хорошо бы вспомнить, что помогает в его профилактике. Одним из основных аспектов врачи называют питание. Подробнее об этом рассказала нутрициолог бренда инновационных нутрицевтиков Dietelle Ксения Молчанова.

По её словам, если изменить образ жизни и питание, то риск развития рака сокращается на 30 40%. Существуют низкоуглеводные диеты, которые могут в этом помочь. Дело в том, что атипичные клетки в качестве источника энергии используют в основном глюкозу, поэтому её и нужно сокращать. Речь идёт о низкоуглеводных диетах вроде:

LCHF;

средиземноморской.

«Углеводы в диете LCHF следует получать преимущественно из овощей, фруктов с низким содержанием сахара и цельнозерновых продуктов. Источниками белка могут быть нежирные продукты, такие как рыба, птица, яйца, бобовые и орехи. Жиры должны содержать в себе мононенасыщенные, полиненасыщенные жиры и омега-3 жирные кислоты»

Такой рацион может содействовать профилактике рака несколькими способами.

Он способен снизить уровень инсулина, который стимулирует рост раковых клеток. LCHF уменьшает воспаление, являющееся фактором риска для многих видов онкологии. Такая диета может помочь укрепить иммунную систему.

«Учёные заметили, что те, кто придерживаются средиземноморского типа питания, реже сталкиваются с колоректальным раком. Эта диета отличается высоким содержанием растительных продуктов, оливкового масла, рыбы с ограничением употребления красного мяса и сладостей»

При такой диете в организм поступает много антиоксидантов и противовоспалительных веществ, что продлевает активное долголетие и делает её эффективной в профилактике и других заболеваний. Например:

сердечно-сосудистых;

онкологических;

нейродегенеративных.

Какие продукты защищают от рака

По словам нутрициолога Молчановой, если хочется снизить риск возникновения онкологии, то стоит обратить внимание на следующие продукты: