Правда ли полезно дробное питание и сколько раз в день нужно есть на самом деле
Эндокринолог Павел Баранов развеял мифы о дробном питании. По словам врача, дробление рациона на большое количество порций не способно оказать заметного влияния на метаболизм:
«Увеличивать количество приемов пищи при сохранном КБЖУ, чтобы "раскрутить обмен веществ», — бессмысленное занятие. Человек может привыкнуть к любому количеству приемов пищи, это вопрос времени и рутинного выполнения одинаковых алгоритмов».
В общем, единственно верного количества приемов пищи не существует.
«Каждый человек может есть с такой частотой, которая комфортна лично ему. Хочется — два или три раза в день, хочется — пять-шесть, хочется — 10–12, без разницы. Для здоровых людей это исключительно вопрос личных предпочтений, не более», — объясняет Павел в личном телеграм-канале.
Впрочем, иногда количество приемов пищи действительно имеет значение: при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта придется прислушаться к рекомендациям врача, чтобы избежать обострения недуга.