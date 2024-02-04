Правда ли полезно дробное питание и сколько раз в день нужно есть на самом деле

«Каждый человек может есть с такой частотой, которая комфортна лично ему. Хочется — два или три раза в день, хочется — пять-шесть, хочется — 10–12, без разницы. Для здоровых людей это исключительно вопрос личных предпочтений, не более», — объясняет Павел в личном телеграм-канале.