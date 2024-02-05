Как приготовить вкуснейшую нутеллу дома

Во всем мире 5 февраля традиционно отмечается День нутеллы. Эту сладкую шоколадно-ореховую пасту обожают во всех уголках нашей необъятной планеты.

© Unsplash

Блогер Сара Россо основала Всемирный день нутеллы в 2007 году и призвала других поклонников нутеллы отпраздновать его, поделившись фотографиями в социальных сетях 5 февраля.

О том, как приготовить настоящую нутеллу дома, — в материале «Рамблера».

Ингредиенты:

250 г сырых лесных орехов без шкурки

30 г обработанного несладкого какао-порошка

90 г сахара для глазури / кондитерского сахара

2 столовых ложки масла лесного ореха (или рапсового, виноградного или другого растительного масла без запаха)

1 чайная ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180℃. Выложите фундук на противень и обжаривайте в течение 8 минут или до золотистого цвета. Переложите в блендер. Взбивайте на самой низкой скорости, пока орехи не превратятся в крошку. При необходимости соскребайте с боков. Затем увеличьте скорость и измельчайте орехи, пока они не превратятся в пасту. Потом увеличьте скорость до максимума и взбивайте до тех пор, пока паста не станет гладкой и по консистенции не будет напоминать мед. Добавьте оставшиеся ингредиенты, затем взбейте, начиная с низкой и увеличивая скорость до высокой. Взбивайте до однородности — сахар растворяется дольше всего. Перелейте в банку — масса будет теплой и приятной. Дайте остыть до консистенции крема. Не храните в холодильнике, так как сахар кристаллизуется и станет зернистым.

Советы по приготовлению идеальной нутеллы

Нутелла изготавливается из жареного фундука, но вы можете использовать миндаль, орехи макадамия, арахис или фисташки для разнообразия. Вкус не будет точно таким же, как у нутеллы, но все равно получится очень вкусно.

Домашняя нутелла со временем может начать слегка расслаиваться. Чтобы это исправить, перед подачей просто хорошо перемешайте ее до однородности.

Снять кожицу с орехов можно двумя способами: