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Как приготовить вкуснейшую нутеллу дома

Во всем мире 5 февраля традиционно отмечается День нутеллы. Эту сладкую шоколадно-ореховую пасту обожают во всех уголках нашей необъятной планеты.

Как приготовить вкуснейшую нутеллу дома
© Unsplash

Блогер Сара Россо основала Всемирный день нутеллы в 2007 году и призвала других поклонников нутеллы отпраздновать его, поделившись фотографиями в социальных сетях 5 февраля.

О том, как приготовить настоящую нутеллу дома, — в материале «Рамблера».

Ингредиенты:

  • 250 г сырых лесных орехов без шкурки
  • 30 г обработанного несладкого какао-порошка
  • 90 г сахара для глазури / кондитерского сахара
  • 2 столовых ложки масла лесного ореха (или рапсового, виноградного или другого растительного масла без запаха)
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180℃.
  2. Выложите фундук на противень и обжаривайте в течение 8 минут или до золотистого цвета. Переложите в блендер.
  3. Взбивайте на самой низкой скорости, пока орехи не превратятся в крошку. При необходимости соскребайте с боков. Затем увеличьте скорость и измельчайте орехи, пока они не превратятся в пасту. Потом увеличьте скорость до максимума и взбивайте до тех пор, пока паста не станет гладкой и по консистенции не будет напоминать мед.
  4. Добавьте оставшиеся ингредиенты, затем взбейте, начиная с низкой и увеличивая скорость до высокой. Взбивайте до однородности — сахар растворяется дольше всего.
  5. Перелейте в банку — масса будет теплой и приятной. Дайте остыть до консистенции крема. Не храните в холодильнике, так как сахар кристаллизуется и станет зернистым.

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Советы по приготовлению идеальной нутеллы

Нутелла изготавливается из жареного фундука, но вы можете использовать миндаль, орехи макадамия, арахис или фисташки для разнообразия. Вкус не будет точно таким же, как у нутеллы, но все равно получится очень вкусно.

Домашняя нутелла со временем может начать слегка расслаиваться. Чтобы это исправить, перед подачей просто хорошо перемешайте ее до однородности.

Снять кожицу с орехов можно двумя способами:

  1. Бланшируйте орехи в течение минуты или двух в кипящей воде с добавлением столовой ложки или двух столовых ложек пищевой соды. Затем сразу же погрузите орехи в ледяную воду, чтобы охладить. Выньте, обсушите бумажным полотенцем и дайте немного обсохнуть. Снимите шкурку пальцами или бумажным полотенцем.
  2. Обжарьте орехи, как указано в рецепте, а затем протрите их чистым кухонным полотенцем, чтобы удалить кожицу перед смешиванием.
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