Если у вас дома оказалось много хурмы, а сил ее есть больше нет, приготовьте ароматный пряный чай. Это отличный способ использовать переспелые фрукты.

Несколько кусков хурмы положите в заварочный чайник и размягчите их вилкой, чтобы получилось однородное пюре. Затем добавьте туда несколько веточек свежей мяты, веточку розмарина, корицу и имбирь.

После залейте смесь кипятком и дайте настояться около 5 минут. По желанию можете добавить чайную заварку – черный, зеленый или травяной чай. В самом конце добавьте ложку меда и перемешайте.