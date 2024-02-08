Масленица-2024: когда и как праздновать

Масленица – проводы зимы, преисполненные радостным ожиданием приближения весны и природного обновления. Центральными элементами праздника были традиционные чучело Масленицы, игры, сани, гуляния и, конечно, блины.

В 2024 году масленая неделя будет отмечаться с 11 по 17 марта.

Традиционно каждый день масленой недели был наполнен определенными ритуалами и обрядами. Понедельник - начало сырной недели, он был посвящен встрече Масленицы, а во вторник проводились так называемые заигрыши. В среду, известную как лакомки, тещи приглашали зятей и их жен на блины. Этот обычай особенно соблюдался в отношении молодоженов. Отсюда и возникла фраза "к теще на блины".

Широкий четверг был наполнен народными санными гонками. В пятницу - вечерками у тещи - зятья звали тещу на угощение. Суббота была отведена посиделкам у золовок.