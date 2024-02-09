От еды для бедняков до наследия ЮНЕСКО: лучшие мемы с пиццей

9 февраля во всем мире отмечается международный день пиццы. Удивительно, как это простое в приготовлении итальянское национальное блюдо завоевало сердца миллионов поклонников по всему мире.

Изначально пицца была едой бедняков и появилась она в Неаполе. Именно здесь начали впервые готовить плоскую лепешку приправленную томатным соусом с добавлением различных начинок.

Долгое время пицца оставалась простого народа и продавалась на улице прямо с лотков. В 1830 году появился первый ресторан-пиццерия Pizzeria Port’Alba. К слову, это заведение существует до сих пор.

Рост популярности блюда начался в эпоху итальянской эмиграции. Сейчас пиццу готовят практически во всех странах мира. В 2017 году искусство приготовления неаполитанской пиццы вошло в список нематериального наследия ЮНЕСКО.