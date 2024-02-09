$91.26+0.1098.35+0.26
Почта

От еды для бедняков до наследия ЮНЕСКО: лучшие мемы с пиццей

Slide 1 of 13
1/10
© Соцсети
2/10
© Соцсети
3/10
© Соцсети
4/10
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/10
© Соцсети
6/10
© Соцсети
7/10
© Соцсети
8/10
© Соцсети
9/10
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/10
© Соцсети

9 февраля во всем мире отмечается международный день пиццы. Удивительно, как это простое в приготовлении итальянское национальное блюдо завоевало сердца миллионов поклонников по всему мире.

Изначально пицца была едой бедняков и появилась она в Неаполе. Именно здесь начали впервые готовить плоскую лепешку приправленную томатным соусом с добавлением различных начинок.

Долгое время пицца оставалась простого народа и продавалась на улице прямо с лотков. В 1830 году появился первый ресторан-пиццерия Pizzeria Port’Alba. К слову, это заведение существует до сих пор.

Рост популярности блюда начался в эпоху итальянской эмиграции. Сейчас пиццу готовят практически во всех странах мира. В 2017 году искусство приготовления неаполитанской пиццы вошло в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

В честь праздника, мы решили собрать популярные мемы про это замечательное блюдо – в галерее «Рамблера».

Еда
Фото
ЮНЕСКО
Рамблер: главные новости