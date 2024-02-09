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Врач Мясников рассказал неочевидные факты о продуктах с ГМО

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные мифы о ГМО. В эфире передачи «О самом главном» медик сообщил, что без помощи генной инженерии в мире уже давно распространился бы голод.

По словам врача, не следует недооценивать ГМО и видеть лишь вред. При помощи генной инженерии человек может противостоять вредителям, а также разрабатывать более устойчивые и плодовитые сорта пищевых культур.

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«Открою вам страшную тайну — мы все принимаем продукты с ГМО. Если посмотреть на продукты, которые изготавливают с соей, та же колбаса, например, или котлеты, то вся соя — это ГМО», — заявил Александр Мясников.

Медик также отметил, что людям до сих пор не удалось доказать степень вреда ГМО, а вот с голодом они успешно борются.

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Александр Мясников