Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные мифы о ГМО. В эфире передачи «О самом главном» медик сообщил, что без помощи генной инженерии в мире уже давно распространился бы голод.

По словам врача, не следует недооценивать ГМО и видеть лишь вред. При помощи генной инженерии человек может противостоять вредителям, а также разрабатывать более устойчивые и плодовитые сорта пищевых культур.

«Открою вам страшную тайну — мы все принимаем продукты с ГМО. Если посмотреть на продукты, которые изготавливают с соей, та же колбаса, например, или котлеты, то вся соя — это ГМО», — заявил Александр Мясников.