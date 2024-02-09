Для влюбленных: 6 блюд, которые украсят любой романтический ужин

Путь к сердцу лежит через желудок, и не только у мужчин. «Клопс» собрал подборку из 6 блюд, которые прекрасно дополнят романтический ужин.

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1. Лосось с розовым рисом и мидиями

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Сёмга, лосось и форель — самостоятельные природные афродизиаки, поскольку содержат в себе много полезных веществ. Ужин из этих видов рыб получится лёгким, весьма сытным и, конечно же, праздничным!

Ингредиенты

Лосось — 2 стейка

Розовый рис девзира — 200 г;

Мидии в створках — 4-6 штук;

Сыр дорблю — 50 г;

Сливки жирностью 10% — 100 мл;

Итальянские травы;

Оливковое масло для жарки.

Способ приготовления

Крупу промыть, переложить в посуду для микроволновки, залить водой на один палец выше уровня риса. Добавить столовую ложку оливкового масла и отправить разогреваться на 15 минут — при необходимости можно увеличить время.

Стейк лосося разделить пополам, удалить кости, обжарить фрагменты на сковороде-гриль по 3-4 минуты с каждой стороны. Очень важно не пересушить рыбу — она быстро готовится. Мидии отварить в подсоленной воде. В кастрюле разогреть сливки и покрошить туда дорблю. Смесь греть до растворения сыра, после приправить итальянскими травами. Перед подачей поливаем блюдо соусом.

2. Свинина в горшочках

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Главная задача хозяйки в День святого Валентина — не потерять запал из-за хлопот на кухне. Этот вариант подойдёт тем, кто не любит сильно заморачиваться — быстро, просто и сочно. Есть версия, что к рецепту запечённой в духовке корейки приложили руку французы — в переводе с этого языка котлета означает «рёбрышко».

Ингредиенты

Свиная котлета на косточке — 2 штуки;

Картофель — 4 штуки среднего размера;

Грибы (опята, лисички, шампиньоны) — 150 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Растительное масло;

Чёрный перец.

Способ приготовления

Растительное масло разогреть на сковороде, раздавить чеснок и быстро обжарить до лёгкого золотистого оттенка. Чеснок убрать, в оставшемся масле на сильном огне обжарить с двух сторон котлеты. Должны образоваться корочки — так все соки «запечатаются» в мясе.

В процессе жарки свинину можно поперчить, но не солить. Картошку порезать соломкой чуть толще, чем для жарки, а крупные грибы нарезать. Дно каждого горшочка заполнить столовой ложкой растительного масла, картошку перемешать с грибами, посолить, поперчить и выложить в ёмкости. Верхушку украсить одной котлетой, после чего отправить всё на полчаса в духовку до готовности картошки.

3. Ростбиф как холодная закуска

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Ростбиф — один из главных козырей английской кухни. Блюдо может подаваться и холодным, и горячим. Главное — правильно выбрать мясо.

Ингредиенты

Кусок мякоти говядины — 1 кг;

Растительное масло — 3 столовых ложки;

Чёрный перец крупного помола — 1,5 столовые ложки;

Крупная соль.

Способ приготовления

Промыть говядину в холодной воде и тщательно обтереть её бумажным полотенцем. Натереть мясо чёрным перцем, оставить мариноваться в глубокой форме, предварительно затянутой пищевой плёнкой, на 8–10 часов.

За час до приготовления достать говядину прогреваться до комнатной температуры. Натереть мясо солью, смазать маслом и перетянуть. Можно использовать шпагат или плотную нить из натуральных материалов. Аккуратнее с цветом — вы же не хотите повторить эксперимент Бриджит Джонс?

Разогреть сковороду-гриль без масла, обжарить кусок мяса со всех сторон примерно по 3 минуты. Старайтесь переворачивать говядину точными движениями, не сдвигая по сковороде. Переложить мясо в глубокую форму для запекания, отправить запекаться при 220° первые 20 минут. После температуру можно уменьшить до 160°, держать в духовке ещё 40 минут.

Готовность проверять следующим образом: протыкаем мякоть острой спицей — из дырочки должен пойти прозрачный сок. Переместить ростбиф на фольгу, плотно завернуть и дать отдохнуть минимум полчаса. Перед подачей нарезать на кусочки.

4. Салат со свёклой и соусом песто

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Здесь есть всё: и каприз, и пафос, и метафизический намёк. Коктейль вкусов, достойный лучших рецептов Венички Ерофеева. И пусть настроение Дня влюблённых само по себе кружит нам голову.

Ингредиенты

Свёкла — 1 штука;

Микс-салат — 100 г;

Груша твёрдая — 1-2 штуки;

Каперсы — 1 столовая ложка;

Творожный сыр — 100 г;

Соус песто — 2 столовых ложки;

Оливковое масло — 1 столовая ложка.

Способ приготовления

Свёклу запечь в духовке или микроволновке, нарезать крупными кубиками, грушу — кружочками. Выложить корнеплод, микс-салат, сыр, грушу, посыпать каперсами. Песто смешать с оливковым маслом и полить сверху.

5. Десерт «Зимняя вишня»

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Не только вкусный, но и очень полезный десерт. Ягоды в нём отвечают за витамины, а желатин — за красоту. Любители экзотики могут разнообразить сладость апельсинами или манго.

Ингредиенты

Замороженная вишня — 300 г;

Желатин — 3 столовых ложки'

Кокосовая стружка — 2 столовых ложки;

Тёплая кипячёная вода — 200 мл.

Способ приготовления

Ягоду разморозить, сок слить. Соединить воду с желатином, размешать до растворения последнего. Любители ярко выраженной сладости могут добавить в жидкость сахар, мёд или сироп топинамбура по вкусу.

Ягоды переложить в форму, залить подготовленной жидкостью и отправить в микроволновку на 3 минуты. Накрыть пищевой плёнкой или фольгой, оставить остывать. Получившееся желе поместить в холодильник на 2 часа. При подаче посыпать кокосовой стружкой или сахарной пудрой.

6. Пирожное «Святой Валентин»

Нежнейший тёмный бисквит, политый шоколадным кремом и украшенный клубникой — изысканное завершение для романтического ужина. Можно подавать половинки сердца как отдельный десерт.

Ингредиенты для бисквита

Мука — 100 г;

Какао-порошок высшего сорта — 3 столовых ложки;

Сливочное масло — 100 г;

Сахар — 100 г;

Яйца — 2 штуки;

Молоко — 1-2 столовых ложки;

Ванилин и разрыхлитель.

Ингредиенты для начинки и украшения

Сгущённое молоко — 50 мл;

Сахар — 50 г;

Чёрный шоколад —75 г;

Сливочное масло — 25 г;

Несколько капель ванильной эссенции;

Клубника для украшения.

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Способ приготовления

Разогреть духовку до 180°. Смазать силиконовые формы в виде сердца маслом и посыпать мукой — излишки надо вытряхнуть, — а затем смешать с какао-порошком. Все ингредиенты для бисквита взбить их до однородной массы — она должна спадать с венчика.

Разлить тесто по формочкам, высота — не более половины стенки. Отправить запекаться, готовый бисквит должен пружинить под пальцами. Быстро остудить его и переложить на решётку.

На слабом огне растворить сахар в сгущённом молоке. Дать сиропу закипеть, после чего прогревать ещё несколько минут и выключить огонь. Разломать шоколад на кусочки, подмешать в молочную смесь, чтобы шоколад полностью растворился.

Добавить масло и ванильную эссенцию, всё взбить миксером — крем станет однородным и блестящим. Перелить его в чистую ёмкость и накрыть пищевой плёнкой. Перед использованием заготовка должна полностью остыть.