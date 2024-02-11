В чем польза и вред крабовых палочек?

Крабовые палочки похожи на мясо клешней краба, однако крабовое мясо в этом продукте полностью отсутствует. Кроме того, их польза для организма сомнительна, пишет Общественная Служба Новостей.

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Крабовые палочки изготавливают из перемолотого филе минтая, хека и путассу. В их состав входят яичный белок, крахмал, растительные жиры, консерванты, усилители вкуса и красители. Имеются также кальций и магний, отвечающие за работу сердца, нервной системы и кровеносных сосудов, и метионин, нормализующий обмен жиров.

Крабовые палочки полезны только если в их составе действительно есть натуральная рыба. В остальных случаях ее заменяет низкосортный крахмал, и такой продукт никакой пользы организму не дает.

Стоит также иметь в виду, что пирофосфат натрия, который создает консистенцию, схожую с крабовым мясом, может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, в состав крабовых палочек входят сорбит (Е420) и каррагинан (Е407), которые провоцируют воспаления и язвенный колит. Страдающим аллергией этот продукт противопоказан.