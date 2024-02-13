Диетолог назвал самые полезные виды мяса птицы

Мясо птицы является важной частью рациона многих из нас. И вот какие его разновидности лучше всего покупать.

© Ferra.ru

Курица. В целом жира меньше всего в курице без кожи. 100 г такого мяса без кожи содержат 106 ккал, 22,5 г белка и 1,93 г жира. Также в курице есть витамины группы В (ниацин играет роль в метаболической функции и производстве энергии.), фосфор (необходим для поддержания нормального уровня энергии, здоровья зубов и костей).

Индейка. Из 100 г грудки индейки без кожи вы получите 114 ккал, 23,7 г белка, 1,48 г жира. Другие нежирные части этой птицы — спинка, крылья, голень. Индейка богата витаминами группы В, фосфором, селеном.

Курица-рок-корнуэльская дичь. Это неполовозрелая курица любого пола в возрасте до пяти недель. Половина такой птицы (около 120 г) содержит 139 ккал, 24 г белка и 4 г жира. Также из 120 г этого мяса вы получите 14% дневной нормы цинка.

Перепел. Порция весом 100 г содержит 134 ккал, 21,8 г белка и 4,53 г жира. Особенно богато это мясо железом. Так, на 100-граммовую порцию приходится 25% питательных веществ. Это ещё больше, чем обычно содержится в индейке или курице.

Фазан. В порции весом 100 г (только мясо) - 133 ккал, 23,6 г белка, 3,64 г жира. Также в фазане много селена (29% от дневной нормы), ниацина (42% от дневной нормы) и витамина B12 (35% от дневной нормы).