Диетолог рассказала, может ли шаурма защитить от аденомы и атеросклероза

Диетолог Соломатина рассказала, может ли шаурма защитить от аденомы и атеросклероза
Употребление шаурмы улучшает мочеполовую функцию у мужчин и снижает риск возникновения патологий сосудов. Об этом рассказала корреспонденту Banki.Loans врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, в шаурме много овощей. В частности, томаты, которые включены в рецепт блюда, содержат ликопин. Он, в свою очередь, как раз предотвращает развитие ряда недугов.
"Такое природное органическое соединение, как ликопин позволяет противостоять развитию заболеваний мужской половой системы, снижает риски развития аденомы предстательной железы», - пояснила специалист.
Более того, ликопин является мощным антиоксидантом, благоприятно воздействующим на сосудистую систему. Он исключает развитие патологий, атеросклероза и воспалительных процессов.
"Капуста, лук и иные овощи, которые мы кладем в блюдо, препятствуют повышению уровня глюкозы в крови, удаляют излишки холестерина и жиров из организма", - уточнила спикер.
Если блюдо приготовлено с использованием диетических сортов мяса – курица или индейка, то продукт также оснащается полезным белком и цинком, который необходим для поддержания репродуктивной функции, особенно у мужчин.
Соломатина уточнила: чтобы блюдо было максимально полезным, его нужно готовить из свежих продуктов. В этом случае придется исключить майонез и иные вредные соусы.