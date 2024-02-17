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СМИ: В Москве шаурма может подорожать на 15%

Шаурма в столице может подорожать на 15%, пишет Telegram-канал Mash. Причиной этого стало повышение цен на сами продукты и высокая стоимость аренды торговых точек. Так что теперь покупка любимого многими фастфуда обойдется на 10-15% дороже привычной цены.

СМИ: В Москве шаурма может подорожать на 15%
© Nsn.fm

Средняя стоимость будет около 230-250 рублей уже с мая этого года. Более того, многие владельцы бизнеса решили закрыть палатки с шаурмой, потому что это уже не выгодно.

Нутрициолог Стасюк рассказала, как правильно выбрать куриный фарш

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала в интервью НСН, на что следует обращать внимание при выборе любимого продукта миллионов людей и какая шаурма самая полезная для здоровья, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По ее словам, при покупке шаурмы важно обратить внимание, из чего и как ее готовят.

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