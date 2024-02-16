Нутрициолог Екатерина Стасюк в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" дала рекомендации, которые помогут выбрать качественный и свежий куриный фарш.

По мнению специалиста, в составе действительно качественного продукта не должно быть консервантов, красителей или крахмала.

Также Стасюк отметила, что при выборе фарша следует обращать внимание на цвет мяса. Оно не должно быть коричневого или желтоватого оттенков. Если продукт свежий, он имеет только естественный розоватый цвет. Проявление темных, серых или зеленоватых пятен на мясе сигнализирует о начавшихся процессах окисления, что означает, что фарш начал портиться.

Структура хорошего куриного фарша должна быть однородной, без крупных кусков жира. Также стоит избегать приобретения фарша, в котором видно содержание большого количества льда, тк это может свидетельствовать о многократном размораживании и замораживании продукта, что не может не сказаться на его свежести и качествах.

Помимо всего вышесказанного, конечно, важно также обращать внимание на дату изготовления продукта и сроки его годности. Фарш, изготовленный более двух дней назад, покупать не стоит.