Продуктовый эксперт объяснила, как выбрать качественное мясо

Эксперт по торговому качеству Юлия Александрова дала советы по выбору качественного мяса.

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В первую очередь эксперт порекомендовала идти за мясом в специализированные магазины, так как на развес продают продукт более качественный, вкусный и свежий.

Перед покупкой, однако, стоит удостовериться в наличии у продавца лицензии на продажу. Затем нужно визуально оценить мясо на полках магазина.

«Оценить внешний вид легко – у курицы прожилки должны быть розовыми или белыми, мясо ровное, не расслаивающееся. Что касается говядины – жир должен быть белого цвета, это главный признак», – передает слова Александровой «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, желтый цвет жира у говядины может указывать на то, что животное старое. Это может отразиться на вкусе продукта. Что касается свинины, то в ней не должно быть никаких пятен, а их наличие говорит о низком качестве продукта.