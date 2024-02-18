Токсиколог о вреде варки круп в пластиковых пакетах: этот вопрос до конца не изучен

Алексей Водовозов, токсиколог, рассказал, вредно ли варить крупу в пластиковых пакетах, которые так популярны у современных хозяек.

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Речь идет о крупах которые уже продаются в упаковках, расфасованных порционно. Содержимое таких пакетов не надо дополнительно промывать, просто опускаешь его в кипящую воду и следуешь инструкциям на упаковке.

В беседе с Naked Sceince Водовозов подчеркнул, что для приготовления продуктов таким способом используется специальный пластик, который не подвержен термическому влиянию. Ему даже нестрашны кислотные среды в пищевых концентрациях.

По словам эксперта, существует множество теорий о том, что частицы пластика, соприкасаясь с продуктами, попадают в организм человека, который накапливаясь может стать причиной различных заболеваний.

Водовозов считает, что для наступления таких эффектов надо съесть очень много пластика, а это невозможно.