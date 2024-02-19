Сложно не согласиться с фразой "мы есть то, что мы едим", ведь в самом деле на внешнем виде и самочувствии человека сказывается в том числе его рацион питания.

На днях спортивный тренер Эбигейл Робертс, например, рассказал изданию The Mirror, какой продукт стоит потреблять на постоянной основе, чтобы поддерживать себя и кожу лица и тела в тонусе.

По словам специалиста, с задачей отлично справляется насыщенное полезными жирными кислотами оливковое масло. Оно содержит витамин Е, олеацеин, олеокантал и полифенолы, которые крайне положительно сказываются на состоянии волос, кожи и суставов. Кроме того, данный продукт способствует здоровому снижению веса.

"Оливковое масло богато антиоксидантами и полезными для кожи липидами, которые могут справиться с ее сухостью. Также известно, что его регулярное потребление позволяет избавиться от лишних килограммов за счет ускорения метаболизма и снижения аппетита", – отметил диетолог.

Для начала Эбигейл рекомендовал добавлять оливковое масло в салаты или поливать им отдельные продукты – например, авокадо.