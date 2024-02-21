Starbucks выпустит кофе со вкусом свинины в честь китайского Нового года

Китайский Новый год празднуют не только в Поднебесной, о нем знают представители самых разных культур. Starbucks решил поддержать праздник, заявив о выпуске кофе со вкусом свинины. Об этом сообщает SkyNews.

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Представители шанхайского подразделения компании пояснили, что напиток будет сочетать в себе вкус классического латте и тушеной свинины. Однако главной особенностью новой позиции будет кусочек свинины сверху напитка.

Такая идея не сразу понравилась пользователям соцсетей, но позже все недовольство сошло на нет. Куда больше клиентов возмутила цена на новинку: 68 юаней, что равно 9 долларам и 42 центам США. Это почти 870 российских рублей.

Латте со вкусом свинины будет доступно в китайских кофейнях в течение ограниченного времени.