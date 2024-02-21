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Starbucks выпустит кофе со вкусом свинины в честь китайского Нового года

Китайский Новый год празднуют не только в Поднебесной, о нем знают представители самых разных культур. Starbucks решил поддержать праздник, заявив о выпуске кофе со вкусом свинины. Об этом сообщает SkyNews.

Starbucks выпустит кофе со вкусом свинины в честь китайского Нового года
© Starbucks

Представители шанхайского подразделения компании пояснили, что напиток будет сочетать в себе вкус классического латте и тушеной свинины. Однако главной особенностью новой позиции будет кусочек свинины сверху напитка.

Битва напитков: кофе или матча — что лучше

Такая идея не сразу понравилась пользователям соцсетей, но позже все недовольство сошло на нет. Куда больше клиентов возмутила цена на новинку: 68 юаней, что равно 9 долларам и 42 центам США. Это почти 870 российских рублей.

Латте со вкусом свинины будет доступно в китайских кофейнях в течение ограниченного времени.

Ранее «Рамблер» писал о том, чем полезен для здоровья растворимый кофе.

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