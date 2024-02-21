В Японии придумали более 7 тысяч описаний риса

Пока в России головой всему считают хлеб, в Японии то же самое думают о рисе. Там это главный ингредиент традиционной кухни. Рис настолько любим японцами, что они решили составить как можно больше описаний для этого продукта. Об этом пишет South China Morning Post.

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Японский торговый дом Itochu Corporation пришел к выводу, что их покупателей порой вводят в ступор описания риса. Многие под определением свежего риса представляют липкий продукт. По мнению японцев, это не совсем корректно.

Так появилась идея создать перечень описаний для риса, чтобы внести понимание для клиентов. На данный момент исследователи, попробовавшие более 110 видов риса, выявили более 7 тысяч описаний продукта.

«Если мы поместим их в словарь, мы сможем выявить характеристики, которые до сих пор упускались из виду, потому что их нельзя было контекстуализировать», — считает Фумие Хакава, исследовать продуктов питания.

Окончить исследование планируют к концу марта 2025 года. Предполагается, что оно поможет не только экспертам при оценке ингредиента, но и простым потребителям.