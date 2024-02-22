В Ульяновске вывели новый сорт гороха с необычной окраской

Минсельхоз Ульяновской области сообщил, что в регионе вывели новый сорт гороха с необычной окраской.

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Ульяновские специалисты вывели новый сорт гороха с необычной окраской, сообщает министерство сельского хозяйства области.

Виридис - первый в РФ сорт с зеленой окраской семян в зрелом виде. Такой сорт обладает множеством преимуществ, среди которых высокая урожайность, укороченный вегетационный период — 65-70 дней, высокая устойчивость к полеганию и осыпанию, высокое содержание белка — до 25,1%, пишут «Главные новости Ульяновска».

Зеленое зерно гороха содержит пищевые жиры, натуральные сахара, витамины А, Е, Н, РР, группы В.