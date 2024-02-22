Как выбрать айран? Рассказывают эксперты

Бодрит, освежает, утоляет жажду, помогает пищеварению — это все про айран, и в Карачаево-Черкесии говорят, что он был послан людям с небес. Рассказываем, как приобщиться к пище богов

© Etokavkaz.ru

Что такое айран?

Это кисломолочный напиток, близкий родственник кефира, ряженки и йогуртов. Традиционно его делают из коровьего молока и сычуга теленка, сейчас применяют разные виды заквасок. К айрану начинают приучать буквально с пеленок, употребляют в сочетании с разными блюдами, им заправляют супы, мясо, каши, тыкву. А еще его чрезвычайно уважают старики, называя его напитком долгожителей.

Главное достоинство айрана — сбалансированность по белкам, жирам и углеводам, он благотворно влияет на микрофлору ЖКТ.

Где купить?

Раньше айран готовили в каждом доме, у каждой хозяйки был свой рецепт и вкус. Сейчас коров держат единицы, большинство семей покупает айран в магазинах, на рынках или у местных фермеров.

«У каждого жителя республики есть своя торговая точка, где он покупает привычный ему айран. У многих есть свой постоянный поставщик. Я нашла самый вкусный айран в соседнем магазине — он насыщенный, плотный и достаточно жирный. Его готовят сами владельцы магазина — выходцы из аула Мара. Заводской айран тоже неплох, но у нас большая семья, и литровая фасовка нам не подходит, мы берем сразу 3-литровый баллон», — рассказывает Лаура Токова из Карачаевска.

Заводской или домашний?

Конечно, домашний айран отличается от заводского и по вкусу, и по виду. Но нельзя сказать, что он лучше или хуже — это вопрос личных предпочтений и привычки.

«На самом деле отличие только одно: в домашнем айране на поверхности банки будет восхитительная корочка из сквашенных сливок. А в айране, который изготовлен термостатным способом на производстве, молочный жир равномерно распределен во всей массе продукта, — объясняет главный технолог фермерского хозяйства «Сатурн» Елена Бондаренко. — Дело в том, что на заводе применяется специальная технология — гомогенизация. Это когда молочный жир в продукте дробится на очень мелкие жировые шарики, которые уже не всплывают на поверхность молока, но делают вкус продукта равномерно одинаковым»

«Наши люди делятся на две категории — кто любит верхушку в домашнем айране, считая ее особым лакомством, и кто снимает ее и не употребляет в пищу, — говорит Лаура Токова. — Последних я совершенно не понимаю, ведь это сливки — вкусные и полезные.

Делаем вывод: если вы не любите пенку в молоке, лучше покупайте заводской айран, а если любите — берите домашний.

Как выбрать?

«Домашний айран я выбираю по верхушке. Если она плотная, желтая и достаточно толстая, значит, молоко было цельное и жирное, его не разбавляли водой перед заквашиванием. Разбавленный айран даже на вид более бледный, еще он быстрее скисает, поэтому я стараюсь его не покупать, — говорит Лаура. — Если долго вываривать молоко перед заквашиванием, то айран получается чуть-чуть темнее классического, ближе к цвету ряженки. Он, как правило, более сладкий на вкус»

Еще следует обратить внимание на запах напитка. Если он резкий, то айран, скорее всего, кислый. Это не значит, что он испорчен и не пригоден для употребления. Даже на кислый домашний айран найдется свой покупатель.

Что касается заводского айрана, то Елена Бондаренко советует брать айран в стеклянной банке:

«Там сразу видно качество сгустка. Сгусток должен быть плотным и неподвижным, не болтаться в банке. Обратите внимание на срок годности и наличие маркировки «Честный знак». Конечно же, более вкусным будет айран из цельного молока с жирностью от 3,6% и до 4%. Белок в айране должен быть не менее 2,8%. В таком продукте идеальное соотношение жира и белка»

Уже открыв банку, можно оценить качество на вкус: в хорошем айране чувствуется приятная кислинка, он может иметь слегка щиплющий вкус. Сгусток в айране не должен тянуться за ложкой.

Как хранить?

Магазинный айран сохраняет полезные свойства в течение суток после вскрытия банки. Удивительно, но домашний айран может храниться в холоде до трех месяцев, причем в качестве консерванта выступает обычная соль.

«Моя свекровь научила меня, как правильно хранить айран, — рассказывает Лаура Токова. — Мы ставим банку в холодильник. Из банки достаем его специальной длинной ложкой, бережно снимая один слой за другим. Таким образом айран может храниться неделю, не меняя вкус. Если айран взболтать в таре, то процесс брожения происходит быстрее, а значит, айран быстро скиснет. Но это, как говорится, на любителя»

Совсем кислый айран в Карачаево-Черкесии разбавляют простой или минеральной водой и превращают в сусаб, который чрезвычайно популярен среди туристов.

«Сусаб традиционно берут с собой на сенокос. Он и жажду утоляет, и чувство голода притупляет», — рассказывает Лаура.

Сколько стоит?

Если вы приехали в Карачаево-Черкесию в качестве туриста, то просто обязаны попробовать настоящий домашний айран. Его здесь продают на каждом шагу. Местные покупают большими объемами — по три литра, а для приезжих есть удобная фасовка по 1 и 1,5 литра в пластиковых бутылках.

Цена на местных рынках — 180 200 рублей за трехлитровую банку. Примерно за такую же цену можно купить 1,5 литра по ходу популярных туристических маршрутов.