Стало известно, какой шоколад россияне чаще покупали в 2024 году

С 1 января по 15 февраля 2024 года средний чек на коробку шоколадных конфет составил 589 рублей, что на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Лидером среди покупаемой в стране продукции из какао-бобов стали коробки шоколадных конфет.

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Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на «Платформу ОФД». Число покупок развесных шоколадных конфет в среднем выросло за год на 4%, а шоколадных плиток – на 5%.