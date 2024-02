Киви: полезные свойства, вред, сколько можно съедать в день

Польза киви

Богатое содержание витаминов и минералов

Полезен для иммунной системы

Киви обладает высоким содержанием витамина C, что делает его эффективным средством для поддержания здоровой иммунной системы. Витамин C играет ключевую роль в укреплении защитных функций организма, повышая активность фагоцитов и других клеток иммунной системы, которые отвечают за борьбу с инфекциями и вирусами. Благодаря этому киви помогает снизить риск развития различных заболеваний, особенно в периоды повышенной заболеваемости. Кроме того, витамин C также способствует ускорению процесса выздоровления при простудных заболеваниях, сокращая продолжительность симптомов и улучшая общее состояние организма.