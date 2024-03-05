В России рассчитали «индекс Масленицы». Вот на сколько подорожали блины

Если печь их дома, то порция из шести штук должна обойтись в 183,5 рубля, тогда как в начале 2023 года хватило бы и 165 рубликов, следует из данных Росстата. За это время выросли цены на сахар, масло, молоко и даже соль — без неё тоже не обойтись при готовке. Но сильнее всего подорожали куриные яйца — почти на 60%.

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Индекс Масленицы

Если взять среднюю стоимость продуктов, из которых пекут блины, и сравнивать её каждый год, получим «индекс Масленицы». О том, как этот показатель изменился в 2024 году, РИАМО рассказал доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Для оценки использовался традиционный рецепт блинов на молоке. По нему на одну порцию из шести блинов требуется:

молоко средней жирности — 1 л;

пшеничная мука — 400 г;

куриные яйца — 3 штуки;

сахар-песок — 35 г;

сливочное масло — 50 г;

растительное масло — 15 г;

соль по вкусу.

В среднем за год порция блинов подорожала на 11%, сообщил Морковкин. Это вызвано ростом цен практически на все ингредиенты. Яйца, если округлить, подорожали на 60%, сахар — на 12%, сливочное масло — на 5%, молоко — на 2%, соль — на 3%. Подешевели лишь пшеничная мука (на 1%) и подсолнечное масло (на 1,5%).

Рост цен на начинку для блинов

В качестве начинки экономист рассмотрел мясной фарш, красную икру и сметану. Подорожание тут оказалось не таким сильным.