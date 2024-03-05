В Челябинске создали сыр для укрепления иммунитета
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) разработали и успешно создали первый в России сыр с растительным компонентом берберином, который повышает уровень иммунитета людей и служит для профилактики воспалительных заболеваний. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Аммар Кади.
«Сыр с берберином - это уникальная разработка, которая не имеет аналогов в России. Сразу поясню, что берберин - биоактивный растительный компонент, который входит в состав плодов барбариса и других растений, он удерживается в нашем сыре в целостном биоактивном состоянии. Сыр успешно прошел биотестирование по показателям нутрицевтической полезности и безопасности, то есть было доказано, что он в частности служит укреплению иммунитета», - сказал собеседник агентства.
Аммар Кади отметил, что сыр с берберином удалось создать за счет применения новой системы доставки биоактивного вещества в матрицу. Ученые изобрели уникальную двойную эмульсию, которую получают с помощью ультразвукового воздействия.
«Это и есть тот секрет, который позволяет удерживать берберин в целостном биоактивном состоянии», - отметил ученый.
Он добавил, что берберин обладает комплексом полезных свойств и эффектов, в том числе антиоксидантных, нейроэндокринных, противовоспалительных, антидепрессивных и других. Вещество эффективно для профилактики расстройств желудочно-кишечного тракта, способно снижать уровня холестерина в крови, поддерживать функции печени и ускорять обмен веществ.
«Наш мягкий белый сыр - продукт длительного хранения, срок его годности составляет от одного года до трех лет и зависит от состава рассола и концентрации в нем соли. А по вкусу и консистенции наш функциональный сыр не уступает известным видам мягких рассольных сыров Фета и Моцарелла», - сказал ученый.
Южно-Уральский университет сфокусирован на междисциплинарных проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году он победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы", созданного для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".