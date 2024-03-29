Резка лука – казалось бы, простое дело, но часто приводящее к слезам на глазах. Причина этого кроется в химическом соединении под названием пропантиал-S-оксид, содержащемся в луковицах. При разрезании лука это вещество высвобождается и вступает в реакцию с влагой в воздухе и на глазах, образуя едкую серную кислоту. Кислота и вызывает неприятное жжение и слезотечение.

Есть несколько способов избежать этой проблемы. Во-первых, можно нарезать лук холодным и мокрым ножом. Низкая температура замедляет реакцию высвобождения пропантиал-S-оксида, а влага на ноже помогает растворять это соединение, не давая ему вступать в реакцию с влагой из воздуха.

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Конечно, можно просто смириться с неизбежными слезами – ведь они лишь свидетельствуют о свежести и качестве лука.