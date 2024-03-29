В чем хранить клубнику, чтобы она оставалась свежей как можно дольше

Чтобы клубника оставалась свежей и вкусной как можно дольше, необходимо правильно с ней обращаться. В чем лучше всего хранить сладкую ягоду, "СпортЭкспрессу" рассказал врач-диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков.

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Специалист рекомендует отдавать предпочтение картонной коробке либо ящику из дерева с отверстиями. В них клубника будет проветриваться естественным образом, что позволит продлить срок хранения продукта. Пластиковая емкостьтоже сгодится, но в таком случае в ней обязательно должны быть отверстия.

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Что касается минусовых температур, то в холодильник клубнику лучше убирать в зип-пакеты либо пластиковые и стеклянные контейнеры, предварительно застелив их бумагой.

"Также популярно хранение в стеклянной банке с клипсой так, чтобы плоды не давили друг на друга. Важно, чтобы между ягодами оставалось свободное место", – резюмировал эксперт.

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