Рецепт карри, от которого не разболится живот

В мире кулинарии карри считается одним из самых вкусных и популярных блюд. Но для многих оно ассоциируется с острым вкусом и потенциальными проблемами с желудком. Однако, существует рецепт карри, который не только вкусен, но и мягок для ЖКТ. О нем расскажет "Рамблер".

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Ингредиенты

500 г куриного филе, нарезанного кубиками

2 столовые ложки кокосового масла

1 большая луковица, нарезанная

2 зубчика чеснока, измельченных

1 столовая ложка томатной пасты

1 столовая ложка карри-пасты (можно использовать по вашему вкусу: зеленую, желтую или красную)

1 столовая ложка меда

400 мл кокосового молока

1 большая морковь, нарезанная кружочками

1 красный перец чили, измельченный (по желанию, для большей остроты)

Соль и перец по вкусу

Свежая кинза или петрушка для украшения

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Способ приготовления

В глубокой сковороде разогрейте кокосовое масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте, пока он не станет мягким и прозрачным. Добавьте измельченный чеснок и томите еще около минуты, пока не почувствуете его аромат. Положите куриное филе в сковороду и готовьте до золотистого цвета, при этом периодически помешивая. Добавьте томатную пасту и карри-пасту, хорошо перемешайте и обжаривайте еще одну-две минуты до появления ароматов специй. Постепенно добавляйте кокосовое молоко, постоянно помешивая, чтобы создать однородный соус. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и дайте покипеть еще 10-15 минут, пока соус не загустеет. Добавьте нарезанную морковь и красный перец чили (если используете). Продолжайте готовить на среднем огне до тех пор, пока морковь не станет не просто хрустящей, но и мягкой. После этого добавьте мед, соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте. Подавайте карри горячим, посыпав сверху свежей кинзой или петрушкой для украшения.

Этот рецепт карри является более самым щадящим вариантом, который не вызовет излишних беспокойств вашему желудку. Попробуйте его и наслаждайтесь великолепным вкусом этого блюда без опасений о возможных проблемах с пищеварением.

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