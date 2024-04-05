Рецепт карри, от которого не разболится живот
В мире кулинарии карри считается одним из самых вкусных и популярных блюд. Но для многих оно ассоциируется с острым вкусом и потенциальными проблемами с желудком. Однако, существует рецепт карри, который не только вкусен, но и мягок для ЖКТ. О нем расскажет "Рамблер".
Ингредиенты
- 500 г куриного филе, нарезанного кубиками
- 2 столовые ложки кокосового масла
- 1 большая луковица, нарезанная
- 2 зубчика чеснока, измельченных
- 1 столовая ложка томатной пасты
- 1 столовая ложка карри-пасты (можно использовать по вашему вкусу: зеленую, желтую или красную)
- 1 столовая ложка меда
- 400 мл кокосового молока
- 1 большая морковь, нарезанная кружочками
- 1 красный перец чили, измельченный (по желанию, для большей остроты)
- Соль и перец по вкусу
- Свежая кинза или петрушка для украшения
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Способ приготовления
- В глубокой сковороде разогрейте кокосовое масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте, пока он не станет мягким и прозрачным.
- Добавьте измельченный чеснок и томите еще около минуты, пока не почувствуете его аромат.
- Положите куриное филе в сковороду и готовьте до золотистого цвета, при этом периодически помешивая.
- Добавьте томатную пасту и карри-пасту, хорошо перемешайте и обжаривайте еще одну-две минуты до появления ароматов специй.
- Постепенно добавляйте кокосовое молоко, постоянно помешивая, чтобы создать однородный соус. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и дайте покипеть еще 10-15 минут, пока соус не загустеет.
- Добавьте нарезанную морковь и красный перец чили (если используете). Продолжайте готовить на среднем огне до тех пор, пока морковь не станет не просто хрустящей, но и мягкой.
- После этого добавьте мед, соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте.
- Подавайте карри горячим, посыпав сверху свежей кинзой или петрушкой для украшения.
Этот рецепт карри является более самым щадящим вариантом, который не вызовет излишних беспокойств вашему желудку. Попробуйте его и наслаждайтесь великолепным вкусом этого блюда без опасений о возможных проблемах с пищеварением.
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