Пасхальные яйца – это не только вкусный, но и красивый атрибут праздника. Традиционно их красят с помощью различных красителей. Однако есть множество натуральных и экологичных способов декорировать яйца без использования вредных химикатов.

Одним из самых простых и безопасных методов является использование натуральных красителей из продуктов, доступных на кухне.

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Для создания необычных узоров можно использовать листья петрушки, кудрявой зелени, мелко нарезанный чеснок, семена кориандра или мака. Приложите их к скорлупе сырого яйца, оберните нитками или кусочками марли и отварите. После варки разверните – травы и специи красиво отпечатаются на ярком фоне.

Подробнее об этом смотрите в видео.