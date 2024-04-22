Икра всегда считалась одним из самых изысканных и дорогих деликатесов. Однако в последние годы на прилавках магазинов все чаще можно встретить икру, которая привлекает покупателей низкой ценой. Но действительно ли такие продукты можно приравнять к настоящей красной икре?

По словам врача Сергея Малоземова, эти продукты существенно отличаются не только по вкусовым качествам, но и по составу. Как правило, дешевая икра изготавливается из рыбного бульона и различных водорослей, а не из икринок осетровых и лососевых пород рыб.

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Врач отмечает, что в дешевых имитациях икры отсутствуют ценные жиры Омега-3, витамины и минералы, которыми так богата настоящая икра. Однако, с другой стороны, в таких продуктах нет и вредных веществ, поэтому их можно употреблять без опасений для здоровья.