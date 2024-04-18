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Колдуны и драники: лучшие картофельные блюда

Картофель – это универсальный ингредиент, который стал основой многих вкусных и питательных блюд по всему миру. Среди них особое место занимают колдуны и драники. "Рамблер" опубликовал рецепты их приготовления.

Колдуны и драники: лучшие картофельные блюда
© dreamstime.com

Колдуны

Колдуны – это картофельные клецки, которые обычно готовятся путем смешивания картофельного пюре с мукой и приправами. Это вкусное и сытное блюдо, которое можно подавать как основное или гарнир.

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 100 г муки
  • 1 яйцо
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель, нарежьте его на кусочки и отварите до готовности.
  2. Откиньте воду и разомните картофель в пюре.
  3. Добавьте муку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте из полученной массы клецки и варите их в кипящей подсоленной воде до тех пор, пока они не всплывут на поверхность.
  5. Подавайте колдуны горячими со сметаной или соусом на ваш вкус.

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Драники

Драники – это белорусское картофельное блюдо, которое завоевало популярность во многих странах. Они готовятся из картофеля, смешанного с луком, мукой и приправами, и обжариваются до хрустящей корочки.

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 1 лук
  • 2 яйца
  • 2 ст. ложки муки
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель и нарежьте его на крупные куски. Отожмите из него излишнюю жидкость.
  2. Очистите и нарежьте лук.
  3. Смешайте картофель, лук, яйца, муку, соль и перец в большой миске. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  5. Сформируйте оладьи из картофельной массы и обжаривайте их до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
  6. Выложите готовые драники на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
  7. Подавайте их горячими со сметаной или соусом на ваш вкус.

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