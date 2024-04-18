Колдуны и драники: лучшие картофельные блюда

Картофель – это универсальный ингредиент, который стал основой многих вкусных и питательных блюд по всему миру. Среди них особое место занимают колдуны и драники. "Рамблер" опубликовал рецепты их приготовления.

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Колдуны

Колдуны – это картофельные клецки, которые обычно готовятся путем смешивания картофельного пюре с мукой и приправами. Это вкусное и сытное блюдо, которое можно подавать как основное или гарнир.

Ингредиенты:

500 г картофеля

100 г муки

1 яйцо

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Очистите картофель, нарежьте его на кусочки и отварите до готовности. Откиньте воду и разомните картофель в пюре. Добавьте муку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте. Сформируйте из полученной массы клецки и варите их в кипящей подсоленной воде до тех пор, пока они не всплывут на поверхность. Подавайте колдуны горячими со сметаной или соусом на ваш вкус.

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Драники

Драники – это белорусское картофельное блюдо, которое завоевало популярность во многих странах. Они готовятся из картофеля, смешанного с луком, мукой и приправами, и обжариваются до хрустящей корочки.

Ингредиенты:

500 г картофеля

1 лук

2 яйца

2 ст. ложки муки

Соль, перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Очистите картофель и нарежьте его на крупные куски. Отожмите из него излишнюю жидкость. Очистите и нарежьте лук. Смешайте картофель, лук, яйца, муку, соль и перец в большой миске. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Сформируйте оладьи из картофельной массы и обжаривайте их до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложите готовые драники на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте их горячими со сметаной или соусом на ваш вкус.

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