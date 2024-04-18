Колдуны и драники: лучшие картофельные блюда
Картофель – это универсальный ингредиент, который стал основой многих вкусных и питательных блюд по всему миру. Среди них особое место занимают колдуны и драники. "Рамблер" опубликовал рецепты их приготовления.
Колдуны
Колдуны – это картофельные клецки, которые обычно готовятся путем смешивания картофельного пюре с мукой и приправами. Это вкусное и сытное блюдо, которое можно подавать как основное или гарнир.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 100 г муки
- 1 яйцо
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите картофель, нарежьте его на кусочки и отварите до готовности.
- Откиньте воду и разомните картофель в пюре.
- Добавьте муку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Сформируйте из полученной массы клецки и варите их в кипящей подсоленной воде до тех пор, пока они не всплывут на поверхность.
- Подавайте колдуны горячими со сметаной или соусом на ваш вкус.
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Драники
Драники – это белорусское картофельное блюдо, которое завоевало популярность во многих странах. Они готовятся из картофеля, смешанного с луком, мукой и приправами, и обжариваются до хрустящей корочки.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 1 лук
- 2 яйца
- 2 ст. ложки муки
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Очистите картофель и нарежьте его на крупные куски. Отожмите из него излишнюю жидкость.
- Очистите и нарежьте лук.
- Смешайте картофель, лук, яйца, муку, соль и перец в большой миске. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Сформируйте оладьи из картофельной массы и обжаривайте их до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Выложите готовые драники на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
- Подавайте их горячими со сметаной или соусом на ваш вкус.
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