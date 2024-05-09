Десерты для худеющих: рецепты из фиников

В погоне за стройной фигурой главным врагом обычно становятся сладости. Однако, есть способы наслаждаться вкусными десертами, не набирая лишних килограммов. Так, можно готовить лакомства с финиками.

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Финики — это волшебный ингредиент, который не только обладает сладким вкусом, но и обогащает организм важными питательными веществами. "Рамблер" даст несколько простых рецептов десертов на основе этого сухофрукта, которые подарят вам радость без чувства вины.

Хрустящие финики с кешью и шоколадом

Ингредиенты:

10 фиников

2 столовые ложки измельченных кешью

50 г темного шоколада

Способ приготовления:

Разрежьте финики вдоль и удалите косточки. Наполните каждый финик измельченными кешью. Расплавьте темный шоколад и обмакните верхушки фиников в шоколад. Положите финики на плоскую поверхность и оставьте, пока шоколад не застынет. Подавайте десерт с чашечкой горячего какао для особого удовольствия.

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Кокосово-йогуртовые финики

Ингредиенты:

10 фиников

2 столовые ложки кокосовой стружки

100 г ванильного йогурта

Способ приготовления:

Разрежьте финики вдоль и удалите косточки. Наполните каждый финик кокосовой стружкой. Разложите финики на противень и запекайте в духовке при 180 градусах в течение пяти-семи минут, пока финики не станут слегка золотистыми. Подавайте запеченные финики с ванильным йогуртом, посыпанным оставшейся кокосовой стружкой.

Финики в миндальном тесте с медовой глазурью

Ингредиенты:

10 фиников

100 г миндальной муки

2 столовые ложки меда

1 яйцо

50 г сливочного масла

Способ приготовления:

Разрежьте финики вдоль и удалите косточки. Смешайте миндальную муку, мед и размягченное сливочное масло до получения однородного теста. Окуните каждый финик в миндальное тесто. Взбейте яйцо и смажьте им блюдо сверху. Выпекайте в духовке при 180 градусах в течение 10-12 минут, пока тесто не станет золотистым. Подавайте десерт с медовой глазурью и свежими ягодами.

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