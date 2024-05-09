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Десерты для худеющих: рецепты из фиников

В погоне за стройной фигурой главным врагом обычно становятся сладости. Однако, есть способы наслаждаться вкусными десертами, не набирая лишних килограммов. Так, можно готовить лакомства с финиками.

Десерты для худеющих: рецепты из фиников
© dreamstime.com

Финики — это волшебный ингредиент, который не только обладает сладким вкусом, но и обогащает организм важными питательными веществами. "Рамблер" даст несколько простых рецептов десертов на основе этого сухофрукта, которые подарят вам радость без чувства вины.

Хрустящие финики с кешью и шоколадом

Ингредиенты:

  • 10 фиников
  • 2 столовые ложки измельченных кешью
  • 50 г темного шоколада

Способ приготовления:

  1. Разрежьте финики вдоль и удалите косточки.
  2. Наполните каждый финик измельченными кешью.
  3. Расплавьте темный шоколад и обмакните верхушки фиников в шоколад.
  4. Положите финики на плоскую поверхность и оставьте, пока шоколад не застынет.
  5. Подавайте десерт с чашечкой горячего какао для особого удовольствия.

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Кокосово-йогуртовые финики

Ингредиенты:

  • 10 фиников
  • 2 столовые ложки кокосовой стружки
  • 100 г ванильного йогурта

Способ приготовления:

  1. Разрежьте финики вдоль и удалите косточки.
  2. Наполните каждый финик кокосовой стружкой.
  3. Разложите финики на противень и запекайте в духовке при 180 градусах в течение пяти-семи минут, пока финики не станут слегка золотистыми.
  4. Подавайте запеченные финики с ванильным йогуртом, посыпанным оставшейся кокосовой стружкой.

Финики в миндальном тесте с медовой глазурью

Ингредиенты:

  • 10 фиников
  • 100 г миндальной муки
  • 2 столовые ложки меда
  • 1 яйцо
  • 50 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Разрежьте финики вдоль и удалите косточки.
  2. Смешайте миндальную муку, мед и размягченное сливочное масло до получения однородного теста.
  3. Окуните каждый финик в миндальное тесто.
  4. Взбейте яйцо и смажьте им блюдо сверху.
  5. Выпекайте в духовке при 180 градусах в течение 10-12 минут, пока тесто не станет золотистым.
  6. Подавайте десерт с медовой глазурью и свежими ягодами.

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