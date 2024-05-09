Десерты для худеющих: рецепты из фиников
В погоне за стройной фигурой главным врагом обычно становятся сладости. Однако, есть способы наслаждаться вкусными десертами, не набирая лишних килограммов. Так, можно готовить лакомства с финиками.
Финики — это волшебный ингредиент, который не только обладает сладким вкусом, но и обогащает организм важными питательными веществами. "Рамблер" даст несколько простых рецептов десертов на основе этого сухофрукта, которые подарят вам радость без чувства вины.
Хрустящие финики с кешью и шоколадом
Ингредиенты:
- 10 фиников
- 2 столовые ложки измельченных кешью
- 50 г темного шоколада
Способ приготовления:
- Разрежьте финики вдоль и удалите косточки.
- Наполните каждый финик измельченными кешью.
- Расплавьте темный шоколад и обмакните верхушки фиников в шоколад.
- Положите финики на плоскую поверхность и оставьте, пока шоколад не застынет.
- Подавайте десерт с чашечкой горячего какао для особого удовольствия.
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Кокосово-йогуртовые финики
Ингредиенты:
- 10 фиников
- 2 столовые ложки кокосовой стружки
- 100 г ванильного йогурта
Способ приготовления:
- Разрежьте финики вдоль и удалите косточки.
- Наполните каждый финик кокосовой стружкой.
- Разложите финики на противень и запекайте в духовке при 180 градусах в течение пяти-семи минут, пока финики не станут слегка золотистыми.
- Подавайте запеченные финики с ванильным йогуртом, посыпанным оставшейся кокосовой стружкой.
Финики в миндальном тесте с медовой глазурью
Ингредиенты:
- 10 фиников
- 100 г миндальной муки
- 2 столовые ложки меда
- 1 яйцо
- 50 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Разрежьте финики вдоль и удалите косточки.
- Смешайте миндальную муку, мед и размягченное сливочное масло до получения однородного теста.
- Окуните каждый финик в миндальное тесто.
- Взбейте яйцо и смажьте им блюдо сверху.
- Выпекайте в духовке при 180 градусах в течение 10-12 минут, пока тесто не станет золотистым.
- Подавайте десерт с медовой глазурью и свежими ягодами.
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