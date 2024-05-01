Гипоаллергенные рецепты любимых блюд, которые не хуже обычных
Пищевые аллергии и непереносимости становятся все более распространенными в наше время, заставляя многих ограничивать свой рацион. Но это не означает, что придется отказаться от любимых блюд. "Рамблер" предложит гипоаллергенные рецепты котлет, плова и жюльена, которые не только безопасны для здоровья, но и вкусны, как их традиционные варианты.
Котлеты
Котлеты зачастую содержат аллергены, такие как яйца и хлебные крошки. Ниже простой рецепт безопасных котлет.
Ингредиенты:
- 500 г нежирной молочной рыбы (например, треска или пангасиус)
- 1 средняя морковь
- 1 маленькая луковица
- 2 ст. ложки рисовой муки
- Соль и перец по вкусу
- 2 ст. ложки оливкового масла для жарки
Способ приготовления:
- Измельчите рыбу в мелкую кашицу с помощью блендера или мясорубки.
- Добавьте мелко нарезанные морковь, лук, а затем рисовую муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Сформируйте котлеты из полученной смеси.
- Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.
Плов
Его традиционный рецепт часто включает в себя ингредиенты, которые могут вызывать аллергические реакции, такие как орехи, сухофрукты или специи. Вот вариант плова, который подходит для тех, кто страдает от пищевых аллергий.
Ингредиенты:
- 2 стакана длиннозерного риса
- 500 г куриного филе
- 1 большая морковь
- 1 средний лук
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 2 стакана овощного бульона
- 1 ст. ложка куркумы
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте оливковое масло в кастрюле и обжарьте нарезанное кубиками куриное филе до золотистой корочки.
- Добавьте шенкованные морковь и лук, и обжарьте их вместе с филе до мягкости.
- Добавьте рис в кастрюлю и обжарьте его вместе с остальными ингредиентами в течение нескольких минут.
- После того как рис станет слегка прозрачным, добавьте овощной бульон, куркуму, соль и перец. Перемешайте.
- Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой на медленном огне до готовности риса и овощей (обычно около 15-20 минут).
- Подавайте горячим, украшенным свежей зеленью.
Колдуны и драники: лучшие картофельные блюда
Жюльен
Обычно он готовится с использованием молока и муки. Вместо этого предлагаем альтернативу на основе растительного молока и кукурузного крахмала.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 1 большая морковь
- 1 средний лук
- 200 мл растительного молока (например, кокосового или овсяного)
- 2 ст. ложки кукурузного крахмала
- 100 г твердого сыра, натертого
- Соль и перец по вкусу
- Немного оливкового масла для обжарки
Способ приготовления:
- Разогрейте немного оливкового масла на сковороде и обжарьте куриное филе, нарезанное ломтиками, до золотистой корочки.
- Добавьте натертую морковь и мелко нарезанный лук, и обжаривайте еще несколько минут до мягкости.
- В отдельной кастрюле смешайте растительное молоко и кукурузный крахмал, доведите до кипения и варите, помешивая, до загустения.
- Добавьте сыр и перемешайте до полного растворения.
- Смешайте обжаренное куриное филе с морковью и луком, залейте соусом и перемешайте.
- Выложите смесь в форму для запекания, посыпьте сверху дополнительно сыром и запекайте в предварительно разогретой духовке до золотистой корочки.
Ранее мы публиковали рецепт очень вкусного блюда из простого багета.