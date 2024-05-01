Гипоаллергенные рецепты любимых блюд, которые не хуже обычных

Пищевые аллергии и непереносимости становятся все более распространенными в наше время, заставляя многих ограничивать свой рацион. Но это не означает, что придется отказаться от любимых блюд. "Рамблер" предложит гипоаллергенные рецепты котлет, плова и жюльена, которые не только безопасны для здоровья, но и вкусны, как их традиционные варианты.

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Котлеты

Котлеты зачастую содержат аллергены, такие как яйца и хлебные крошки. Ниже простой рецепт безопасных котлет.

Ингредиенты:

500 г нежирной молочной рыбы (например, треска или пангасиус)

1 средняя морковь

1 маленькая луковица

2 ст. ложки рисовой муки

Соль и перец по вкусу

2 ст. ложки оливкового масла для жарки

Способ приготовления:

Измельчите рыбу в мелкую кашицу с помощью блендера или мясорубки. Добавьте мелко нарезанные морковь, лук, а затем рисовую муку, соль и перец. Хорошо перемешайте. Сформируйте котлеты из полученной смеси. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Плов

Его традиционный рецепт часто включает в себя ингредиенты, которые могут вызывать аллергические реакции, такие как орехи, сухофрукты или специи. Вот вариант плова, который подходит для тех, кто страдает от пищевых аллергий.

Ингредиенты:

2 стакана длиннозерного риса

500 г куриного филе

1 большая морковь

1 средний лук

2 ст. ложки оливкового масла

2 стакана овощного бульона

1 ст. ложка куркумы

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте оливковое масло в кастрюле и обжарьте нарезанное кубиками куриное филе до золотистой корочки. Добавьте шенкованные морковь и лук, и обжарьте их вместе с филе до мягкости. Добавьте рис в кастрюлю и обжарьте его вместе с остальными ингредиентами в течение нескольких минут. После того как рис станет слегка прозрачным, добавьте овощной бульон, куркуму, соль и перец. Перемешайте. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой на медленном огне до готовности риса и овощей (обычно около 15-20 минут). Подавайте горячим, украшенным свежей зеленью.

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Жюльен

Обычно он готовится с использованием молока и муки. Вместо этого предлагаем альтернативу на основе растительного молока и кукурузного крахмала.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

1 большая морковь

1 средний лук

200 мл растительного молока (например, кокосового или овсяного)

2 ст. ложки кукурузного крахмала

100 г твердого сыра, натертого

Соль и перец по вкусу

Немного оливкового масла для обжарки

Способ приготовления:

Разогрейте немного оливкового масла на сковороде и обжарьте куриное филе, нарезанное ломтиками, до золотистой корочки. Добавьте натертую морковь и мелко нарезанный лук, и обжаривайте еще несколько минут до мягкости. В отдельной кастрюле смешайте растительное молоко и кукурузный крахмал, доведите до кипения и варите, помешивая, до загустения. Добавьте сыр и перемешайте до полного растворения. Смешайте обжаренное куриное филе с морковью и луком, залейте соусом и перемешайте. Выложите смесь в форму для запекания, посыпьте сверху дополнительно сыром и запекайте в предварительно разогретой духовке до золотистой корочки.

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