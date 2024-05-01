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Гипоаллергенные рецепты любимых блюд, которые не хуже обычных

Пищевые аллергии и непереносимости становятся все более распространенными в наше время, заставляя многих ограничивать свой рацион. Но это не означает, что придется отказаться от любимых блюд. "Рамблер" предложит гипоаллергенные рецепты котлет, плова и жюльена, которые не только безопасны для здоровья, но и вкусны, как их традиционные варианты.

Гипоаллергенные рецепты любимых блюд, которые не хуже обычных
© unsplash.com

Котлеты

Котлеты зачастую содержат аллергены, такие как яйца и хлебные крошки. Ниже простой рецепт безопасных котлет.

Ингредиенты:

  • 500 г нежирной молочной рыбы (например, треска или пангасиус)
  • 1 средняя морковь
  • 1 маленькая луковица
  • 2 ст. ложки рисовой муки
  • Соль и перец по вкусу
  • 2 ст. ложки оливкового масла для жарки

Способ приготовления:

  1. Измельчите рыбу в мелкую кашицу с помощью блендера или мясорубки.
  2. Добавьте мелко нарезанные морковь, лук, а затем рисовую муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  3. Сформируйте котлеты из полученной смеси.
  4. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Плов

Его традиционный рецепт часто включает в себя ингредиенты, которые могут вызывать аллергические реакции, такие как орехи, сухофрукты или специи. Вот вариант плова, который подходит для тех, кто страдает от пищевых аллергий.

Ингредиенты:

  • 2 стакана длиннозерного риса
  • 500 г куриного филе
  • 1 большая морковь
  • 1 средний лук
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 2 стакана овощного бульона
  • 1 ст. ложка куркумы
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте оливковое масло в кастрюле и обжарьте нарезанное кубиками куриное филе до золотистой корочки.
  2. Добавьте шенкованные морковь и лук, и обжарьте их вместе с филе до мягкости.
  3. Добавьте рис в кастрюлю и обжарьте его вместе с остальными ингредиентами в течение нескольких минут.
  4. После того как рис станет слегка прозрачным, добавьте овощной бульон, куркуму, соль и перец. Перемешайте.
  5. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой на медленном огне до готовности риса и овощей (обычно около 15-20 минут).
  6. Подавайте горячим, украшенным свежей зеленью.

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Жюльен

Обычно он готовится с использованием молока и муки. Вместо этого предлагаем альтернативу на основе растительного молока и кукурузного крахмала.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 1 большая морковь
  • 1 средний лук
  • 200 мл растительного молока (например, кокосового или овсяного)
  • 2 ст. ложки кукурузного крахмала
  • 100 г твердого сыра, натертого
  • Соль и перец по вкусу
  • Немного оливкового масла для обжарки

Способ приготовления:

  1. Разогрейте немного оливкового масла на сковороде и обжарьте куриное филе, нарезанное ломтиками, до золотистой корочки.
  2. Добавьте натертую морковь и мелко нарезанный лук, и обжаривайте еще несколько минут до мягкости.
  3. В отдельной кастрюле смешайте растительное молоко и кукурузный крахмал, доведите до кипения и варите, помешивая, до загустения.
  4. Добавьте сыр и перемешайте до полного растворения.
  5. Смешайте обжаренное куриное филе с морковью и луком, залейте соусом и перемешайте.
  6. Выложите смесь в форму для запекания, посыпьте сверху дополнительно сыром и запекайте в предварительно разогретой духовке до золотистой корочки.

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