Сбалансированный и полезный ужин – залог хорошего самочувствия, крепкого сна и стабильного веса.

Прежде всего, важно отдавать предпочтение белковой пище. Белки являются основным строительным материалом для мышц, а также помогают дольше оставаться сытыми после приема пищи. Отличными источниками белка для ужина могут стать нежирные сорта мяса и рыбы.

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Помимо белков, в рацион ужина стоит включать клетчатку в виде овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Клетчатка способствует лучшему пищеварению и надолго создает ощущение сытости.

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